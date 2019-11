GOAL

Dani Carvajal pasó por los micrófonos de Radio Marca en este parón por selecciones para repasar varios temas. Uno de ellos fue el caso Bale, quien no se pudo entrenar correctamente con el Real Madrid en el último mes, pero pudo hacerlo con su selección días atrás.

“Es complicado, esta semana tuvo el alta médica para ir con la selección y mira por su país, eso no quiere decir que no mire por nosotros. Yo no dudo de su compromiso y espero que no se vuelva a lesionar y a la vuelta vuelva a estar con nosotros”.

Afirma que “lleva muchos años y sabemos lo que puede dar. Estoy seguro que ahora cuando vuelva seguirá igual de implicado".

No obstante lanza un mensaje claro sobre cómo es el comportamiento de Zidane con la plantilla.

“El míster busca dar oportunidades a todos como se ha visto con Fede y Rodrygo. Si entrenas y rindes, juegas".

Alabos para Benzema

"Karim ahora mismo está metiendo muchos goles, asistencias y recuperaciones. Yo creo que está siendo el mejor, está jugando a un nivel increíble y ojalá siga así”

Desea que eliminen al Barça en Champions y pierda en Liga

Carvajal se sinceró y habló sobre el Clásico y sobre la situación del Barcelona en dicha competición.

“Se aplazó por temas de seguridad, llega con un calendario exigente. Si es entre semana los ingresos disminuyen pero, al final, la seguridad es lo importante”.

"No te voy a mentir, al final prefiero que el Barcelona no pase, es un candidato a la Champions y es nuestro máximo rival. No vamos a ser falsos. En Liga prefiero que pierda el Barça porque es uno de nuestro rivales y en Champions es más o menos lo mismo. Tienen una plantilla espectacular y son candidatos. Todos los equipos fuertes que caigan es mejor para nosotros”.