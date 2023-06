EFE

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, cargó este miércoles contra el VAR, una tecnología que, aseguró, se usa "mal" y en demasiadas ocasiones.

"La tecnología debería haber facilitado el juego y sus reglas, en concreto para el fuera de juego y la tecnología del gol, que por cierto sigue sin implantarse en España y sentó un grave precedente en el Espanyol-Atlético de Madrid, con la concesión de un gol fantasma que supuso el descenso del equipo barcelonés", declaró Ancelotti en una larga entrevista con 'Il Giornale'.

"El VAR ha quitado el poder exclusivo al árbitro, tomando decisiones no acordes con el espíritu y la realidad del juego. Las manos, por ejemplo. No hay objetividad, sino decisiones personales. El VAR está mal utilizado, de hecho está sobreutilizado", añadió.

Para solucionarlo, el técnico propuso cambios en la International Board (IFAB) "con la inclusión de antiguos jugadores y entrenadores que conocen bien el fútbol".

"En el fuera de juego, por ejemplo, una rodilla o un pie no pueden invalidar la acción", apuntó.

Ancelotti, por otra parte, zanjó toda posibilidad de irse a Brasil como seleccionador pese a la insistencia de la Federación brasileña: "Estoy bien en Madrid, tengo una relación maravillosa con Florentino Pérez, la vida aquí es mágica".

"No lo dejo y además es muy difícil encontrar algo mejor que el Real Madrid", insistió.

La reciente marcha de jugadores a la liga árabe, el último el francés Karim Benzema, no ha convertido por el momento al país saudí en el destino deseado del técnico, enamorado de la Liga de Campeones: "Quieren llevar su liga al nivel de los torneos europeos. Podrían hacerlo".

"Estoy muy unido a Europa, especialmente a un acontecimiento que es la Liga de Campeones. La gané como jugador y la gané como entrenador, este es mi lugar, me sigue importando, me quedo en Madrid con este compromiso", explicó.

"Viajar por el mundo me ha enseñado a vivir. Italia es el mejor lugar pero Madrid es la ciudad ideal; Londres y París son fantásticas pero demasiado exigentes, Múnich tiene su parte bonita, Canadá es la naturaleza y la libertad de moverse sin molestar. Me gusta vivir y no sobrevivir", dijo.

Sobre el tema del brasileño Vinicius Jr. y el racismo en el estadios, volvió a mostrarse implacable: "No puedo aceptar que el estadio se haya convertido en el entorno más hostil de todos, no puedo aceptar este clima de odio por la piel, la religión, la etnia de un futbolista o de un entrenador".

"En los cuatro años que viví en Inglaterra no tengo recuerdos de insultos a la persona, silbidos sí, cánticos también, pero nunca un ataque personal, el odio hay que combatirlo, será un proceso largo", sostuvo.

"Puede ser una solución (abandonar el campo) pero mientras no haya sanciones, hay que cambiar las normas y que haya un juez en el campo que pueda intervenir. Aquí en España algo se está moviendo tras el caso Vinicius, pero fui denunciado por un grupo valencianista por acusar a toda la afición de Mestalla", manifestó.

Con pasado milanista, 'Carletto' comentó la decisión del Milan de prescindir de Paolo Maldini, leyenda del club, hasta hace unos días director deportivo.

"He aprendido en Madrid que la historia de un club debe respetarse siempre. Aquí Di Stéfano, Amancio, Gento, Puskas siguen siendo valores exclusivos que se admiran. Para preservar la historia al más alto nivel hay que preservar la memoria del pasado, lo ocurrido con Maldini demuestra una falta de cultura histórica, de respeto a la tradición milanista. Si es cierto que con la historia no se puede ganar, también lo es que la historia enseña a ganar", expresó.

"Los clubes de fútbol que piensan que hacen negocio por encima del espíritu deportivo están condenados al fracaso", azotó.

Además, cargó también contra UEFA y FIFA por el ajustado calendario que afecta al rendimiento y salud de los jugadores: "Mi equipo, entre Liga, Copas y Mundial, acabó la temporada con 73 partidos".

"Del 30 de diciembre al 12 de marzo jugamos sin parar, salvo una semana, viajando a Marruecos y Arabia. No es posible seguir así. La UEFA reforma la nueva 'Champions' con más equipos, la FIFA reforma el Mundial con más países, las ligas promueven la final a cuatro de la Supercopa... O se ponen de acuerdo entre ellos o la salud de los jugadores ya no importa", sentenció.