EFE

Tras golear anoche al Elche, el Real Madrid entrenó este jueves con la vista puesta en su visita al Osasuna el sábado, con las novedades del belga Thibaut Courtois, ya recuperado de la sobrecarga en el abductor izquierdo, y del brasileño Vinicius Junior, que cumplió su sanción por acumulación de tarjetas, pero aún pendiente de Toni Kroos, baja el miércoles por una gastroenteritis.



El guardameta, baja en los últimos cuatro encuentros tras lesionarse durante el calentamiento del partido en Mallorca hace 11 días, apunta a volver bajo los palos contra Osasuna.



Un partido para el que Vinicius, salvo contratiempo, regresará a la titularidad tras cumplir su sanción y para el que, según pudo saber EFE de fuentes del club, el italiano Carlo Ancelotti podría no recuperar al alemán Toni Kroos.



El centrocampista, baja frente al Elche por gastroenteritis, no ha mejorado en las últimas 24 horas y la última actualización es que no viajará a Pamplona el sábado.



Por su parte, el francés Ferland Mendy y el belga Eden Hazard trabajaron en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas para seguir sus respectivos procesos de recuperación.



El atacante sufre una tendinosis en la rodilla izquierda, sin tiempo de recuperación estimado, mientras que los plazos para volver de Mendy se alargan hasta finales del mes de marzo.