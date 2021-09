EFE

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que vive "una luna de miel" en el conjunto madridista y que espera quedarse "mucho tiempo", a base de resultados positivos.



"Ahora estoy en luna de miel con el Madrid y espero, con los resultados, quedarme mucho tiempo", afirmó Ancelotti, quien participó hoy en un programa de la radio pública italiana "Radio Rai", tras el triunfo por 2-1 logrado este domingo en el campo del Valencia.

🗣️ Ancelotti expresó su felicidad tras volver al Real Madrid en una entrevista para 'Radio 1', emisora de la 'RAI'



"Estoy viviendo en el Madrid una luna de miel y espero quedarme aquí durante muchos años" pic.twitter.com/cA3pRZimHd — BeSoccer (@besoccer_ES) September 20, 2021

"Arrancamos bien, con alguna dificultad, como todos los demás equipos, pero tenemos fe, logramos remontar con carácter, y ayer también pasó", agregó el preparador italiano, que regresó al Madrid este verano tras su etapa de 2013-2015, en la que conquistó la Décima Copa de Europa madridista.



Su arranque de temporada fue brillante, aunque Ancelotti aseguró que "el Madrid es competitivo por su historia", y no gracias al trabajo del entrenador.



Elogió el rendimiento del brasileño Vinicius Junior, quien volvió a marcar en Mestalla, y expresó su satisfacción por el hecho de que el español Brahim Díaz, propiedad del Madrid, esté brillando en su cesión en el Milan.

⚪️ @MrAncelotti, en @Radio1Rai:



👌🏼 "Estoy en una luna de miel con el @realmadrid y espero quedarme mucho tiempo"



🗓️ "El calendario es intenso, hay partidos que tienen poco sentido. @FIFAcom y @UEFAcom tienen que verlo"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/xnwYqtQJp6 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 20, 2021



"Brahim no tuvo espacio en el Madrid por un problema de competencia. Es muy importante para nosotros, estamos muy felices de que lo esté haciendo bien en el Milan. Era importante para él jugar, por eso le cedimos al Milan. No fue al Milan por casualidad, sino porque conocemos la estructura del club", dijo.



En su intervención, Ancelotti se negó a hablar de Superliga, al asegurar que "el día que hable de política" se retirará del banquillo, pero consideró que los ritmos del fútbol moderno son demasiado altos.



"Es un problema serio, el calendario es demasiado intenso. Es evidente que hay que volver a plantearlo. Hay partido que tienen poco sentido. FIFA y UEFA deben verlo. Es verdad que en este momento quizás no van muy de acuerdo, pero la presión en los jugadores es demasiado alta", afirmó.



Expresó su aprecio por el técnico portugués José Mourinho, que ve triunfando en el Roma, y por el Milan, al que deseó que vuelva a "la cumbre".



Destacó además el trabajo que vienen haciendo los clubes ingleses, que en este momento considera entre los principales rivales del Madrid en la Liga de Campeones, porque "compiten con más intensidad con respecto a los demás".



"El fútbol inglés está más adelante que los demás. En la primera jornada solo nosotros pudimos ganar entre los clubes españoles, los demás no. Es un problema de intensidad, los equipos ingleses logran jugar con más intensidad en este momento", opinó.