EFE

Los tres candidatos a la presidencia del FC Barcelona -Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa- criticaron que se haya filtrado el contrato de Leo Messi con el Barcelona, publicado por el rotativo 'El Mundo', y que podría suponer unos 555 millones de euros en 4 años.



En un vídeo difundido por su candidatura, Font comentó que se desconoce quién ha filtrado la información, pero a quien perjudica es al Barcelona.



"Es inadmisible. Decir que Messi ha arruinado al Barça es una autentica vergüenza, al contrario, Messi es el mejor de la historia y lo queremos con nosotros y siempre", dijo.

Font considera que la coyuntura ha favorecido esta situación: "Seguramente se ha intentado aprovechar el momento de debilidad que sufre el club para atacarnos y por eso pedimos a todo el barcelonismo, máxima unidad de acción ante los adversarios que nos quieren mal".



"Apelamos también a la necesidad de proyectos nuevos, sólidos y con liderazgos fuertes, es el futuro y es muy urgente. La historia entre Messi y el Barça es una historia espectacular y no permitiremos que nadie la pueda destruir", insistió Font.



En el caso de Laporta y de Freixa, ninguno de los dos quisieron realizar declaraciones públicas. Desde la candidatura de Laporta se recordó que Leo Messi es "un activo deportivo", así como "un generador de beneficios de primer orden".





"Lo que gana Messi es lo que se merece", aseguran desde el equipo de campaña del ex presidente barcelonista.



En el caso de Freixa, desde su equipo de prensa se constata que no se va a comentar ninguna información relativa a "la privacidad de las personas" como es un contrato profesional, sea de Messi o de cualquier otro jugador, aunque "lamentan que se haya hecho público".



"No hablaremos de Messi hasta que tome posesión del cargo y haber hablado con él para no perturbar al equipo ni tampoco el trabajo del entrenador", aseguran desde la candidatura de Freixa.