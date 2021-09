EFE

El francés Eduardo Camavinga fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid y aseguró en rueda de prensa que está “preparado para jugar ya” ante las lesiones de Toni Kroos y Dani Ceballos y que el brasileño Casemiro y el uruguayo Fede Valverde llegan tarde de sus compromisos con las selecciones.



“Sí, sinceramente ya estoy preparado. Luego será el entrenador el que tenga que decidir, pero ya estoy preparado para jugar”, dijo al ser preguntado por EFE sobre si se veía debutando el próximo domingo en el Santiago Bernabéu contra el Celta de Vigo.



“Soy un jugador joven y quizá necesite tiempo de adaptación o tal vez no, yo me siento preparado”, añadió.

Un Camavinga que desveló dónde le gusta jugar más a pesar de que pueda adaptarse a todas las posiciones del centro del campo: “Es una pregunta que me hacen mucho. Me gusta jugar delante de la defensa, pero también puedo adelantarme y tengo que adaptarme a los estilos de juego y las posiciones que me pida el técnico”, comentó.



Un centro del campo del Real Madrid en el que contará con mucha competencia para disputar minutos, pero no le asusta: “Evidentemente me motiva mucho la competencia y quiero aprender, empaparme de toda su experiencia. Hace muchos años que están en la élite y voy a aprender mucho técnica y tácticamente”.



“Vengo a aprender. Luego tendré que demostrar al entrenador que estoy preparado, trabajar muy duro e intentar jugar minutos y poder disputar en el terreno de juego”, completó.



“No es que me parezca a uno u otro. A mí me gusta jugar, nada más. Puedo aportar técnica y agresividad. El equipo ya tiene mucha calidad”, dijo al ser preguntado sobre si era un perfil más parecido a Casemiro, Luka Modric o Toni Kroos.



Una ausencia de minutos que puede dejarle fuera de la lista de Francia para el Mundial de Qatar de 2022, pero no le preocupa: “Evidentemente voy a intentar jugar lo más rápido posible. Con mi familia hemos pensado en todo y es la mejor manera de desarrollarme como jugador y luego la selección francesa vendrá naturalmente si me convocan”.



Por último, destacó el papel de líder que ejerce Karim Benzema, uno de los capitanes del equipo: “Benzema es un ídolo para todos los franceses, se porta muy bien con los jóvenes y lo podemos ver con Vinicius, porque siempre está a su lado”, declaró.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, le dedicó unas afectuosas palabras a Camavinga, asegurando que “desde pequeño” se ha “esforzado para vestir algún día la camiseta” del conjunto madrisita, y que su deseo de “defender este escudo” fue determinante para su llegada.

“Su familia sabe perfectamente lo duro que ha sido este camino. Desde pequeño se ha esforzado para vestir algún día la camiseta del Real Madrid y ese momento ha llegado. Con solo 18 años se ha convertido en uno de esos jugadores deseados por varios de los clubes más grandes de Europa. Camavinga quería defender este escudo y soñaba con jugar en el Santiago Bernabéu, conocimos hace 2 años su calidad a pesar de su enorme juventud”, dijo durante la presentación del futbolista de 18 años. nacido en Angola, de origen congoleño y nacionalizado francés.



“Tus padres y hermanos saben muy bien lo que es el sacrifico y lucha contra las adversidades de la vida. De ellos has aprendido unos principios que te ayudarán a superar las dificultades que puedas tener”, añadió en referencia a su nacimiento en un campo de refugiados de Angola, huyendo de la guerra y, tras su llegada con una año a Francia, el incendio de su casa en Lille.



“Vamos a dar a la bienvenida a un joven jugador francés que creo que va a demostrar su talento fuera y dentro del campo y su espíritu de superación. El madridismo va a recibir con emoción la llegada de este futbolista que, junto a su familia, ha hecho todo lo posible para alcanzar uno de los grandes sueños”, agregó.



“Querido Eduardo, ya eres jugador del Real Madrid y es un día que no olvidarás nunca. Espero que sea una carrera llena de triunfos. Vas a defender un equipo que ostenta el mayor palmares de la historia del futbol y que representa unos valores adquiridos en nuestros 119 años de historia y con los que se identifican millones de personas en todo el mundo”, comenzó.



Florentino Pérez quiso también remarcar que el fútbol vuelve al Santiago Bernabéu frente al Celta de Vigo 560 días después: “Por fin el domingo volveremos a estar juntos con una parte de nuestra afición. Es emocionante por lo vivido en estos meses tan extraños”.



Antes de concluir el acto y dar turno a las fotografías, Camavinga dedicó unas breves palabras a los presentes y a la afición madridista: “Estoy muy orgulloso de defender este escudo. Agradecer al presidente y a toda mi familia. Si alguien me dice hace unos años que iba a estar aquí, no me lo hubiese creído. ¡Hala Madrid!”, concluyó.