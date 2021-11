EFE

El exfutbolista Marcos Evangelista de Morais 'Cafú', bicampeón del mundo y el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección brasileña absoluta (142), aseguró a Efe que su compatriota Daniel Alves es "mejor que" él y que con su "experiencia le dará mucho al Barcelona".

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Alves, de 38 años y lateral derecho como Cafú, se reincorporará al equipo azulgrana en enero y el paulista considera que, "pese a su edad, está en plenas condiciones físicas", cuenta con "opciones de estar en el Mundial de Catar", para el que Brasil se acaba de clasificar, y "será un gran fichaje para el Barcelona".



En una entrevista con EFE, Cafú calificó como "una buena noticia" que Brasil se haya "clasificado con tanta antelación para el Mundial" de 2022 y destacó que su equipo nacional está "ganando partidos con un buen fútbol, es una selección muy competitiva" que será, "como siempre, el rival a batir por todos".



La selección pentacampeona del mundo cumplirá en 2022 dos decenios sin ganar un Mundial, precisamente desde que Cafú levantó la copa en Japón en la anterior visita del torneo al continente asiático, y el excapitán advierte que el de Catar "será diferente porque nunca se había disputado en esta época del año (noviembre-diciembre), pero seguro que los jugadores sabrán adaptarse".



El exjugador de Real Zaragoza y AC Milan, entre otros clubes, alabó a las dos estrellas de la actual selección brasileña, el delantero del PSG Neymar da Silva, quien "es joven y tiene condiciones para ser todavía mejor futbolista", y el madridista Vinicius Júnior, "un jugador sensacional, con un enorme potencial" que ya "no es una promesa", sino "toda una realidad".



Cafú jugó once temporadas en Italia, pero su paso por España fue una breve estancia de "seis meses en el Zaragoza", durante la cual tuvo "la suerte de ganar la Recopa; fue una etapa maravillosa", subrayó.



Además, recordó que antes tuvo "la opción de firmar por el Real Madrid, pero prefirieron contratar a Vítor" Marques, otro lateral diestro que fue compañero suyo en el Sao Paulo.



Por último, el embajador de 'Laureus Sport for Good' destacó que esta fundación ligada al mundo del deporte es "algo muy importante en" su "vida", porque considera que la actividad física "puede desempeñar un papel fundamental en la mejora de la vida de los jóvenes; es una gran sensación poder hacer esta labor".