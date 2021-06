GOAL

Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, habló en "The Athletic" sobre Hazard y sus lesiones. "Sigo creyendo que él puede marcar la diferencia en el Real Madrid, pero tenemos que encontrar el problema, porque todas esas lesiones no son normales".

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.

El preparador belga explicó que "tienes un jugador que estuvo ocho temporadas en la Premier y se perdió 20 partidos. En el Madrid no ha podido jugar ni el 30% de los partidos en dos años. No es cuestión de forma, de no encajar, de forma de jugar... Es cuestión de mala suerte con las lesiones".

También valoró que "desde marzo, he visto al mejor Hazard en lo que a su estado médico se refiere. Esto nos da esperanza para que sea importante y feliz sobre el terreno de juego".