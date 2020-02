EFE

El empate a tres con el que acabó el partido entre el Betis y el Mallorca, en un choque trepidante de goles y alternativas en el marcador, dejó más fortalecido al conjunto balear, en su lucha por salir del descenso, que al andaluz, que sigue frenado en el objetivo de acercarse a Europa.



El conjunto bético logró sobreponerse a los goles que le ponían por detrás en el marcador en dos ocasiones, pero cuando se puso con el resultado a su favor no supo mantener la solidez defensiva y el Mallorca sí encontró el premio a su lucha por salir vivo del Villamarín.



El partido que abría la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander se presentó en el estadio bético con urgencias en ambos equipos pese a que aún quedaban catorce jornadas para la conclusión del torneo.



Pero el Betis, con el claro objetivo de clasificarse esta campaña para una competición europea, se ha plantado en esta fecha en terreno de nadie al ganar muy poco en las últimas semanas y necesitaba empezar a sumar ya de tres en tres en el intento de iniciar la escalada hacia la zona alta de la tabla.





Al Mallorca, en puestos de descenso, también le urgía quitarse el dato de que es el peor visitante de la categoría tras diez derrotas y un solo empate en sus once salidas.



Su victoria de la pasada jornada en Palma ante el Alavés (1-0), le reforzaba en la idea de ganar por primera vez fuera y que el panorama empezara a aclararse.



Pese a esas intenciones, la formación bermellona no se dispuso sobre el terreno de forma arriesgada y dejó que los verdiblancos fueran los que tomaran la iniciativa con el balón.



El Betis tuvo el balón, jugó mucho en el campo del rival y quiso madurar el partido hasta que encontrara una línea de pase para encontrar la meta que defendió Manolo Reina.



En este desarrollo del choque, en una de las escasas aproximaciones visitantes al área local, el colombiano Cucho Hernández se sacó una volea tal y como le llegó el balón y lo clavó en la meta de Joel Robles ante la sorpresa de todos.



La mala suerte en este caso para los de Vicente Moreno fue que tres minutos después del 0-1, en el diecinueve, Sergio Canales devolvió la igualada al marcador al transformar un penalti que el defensa griego de origen brasileño Leonardo Koutris le hizo al medio francés Nabil Fekir.

⏹️ | FINAL del partido en el Villamarín. Empata el #RCDMallorca que suma un punto importante frente al #RealBetis



🎯Cucho, Canales (P), Budimir, Fekir (P), Joaquín, Take.



▶ El post partido: https://t.co/e20aVkxEi1



#RealBetisRCDMallorca 3-3 pic.twitter.com/jRoechaLC9 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 21, 2020





Volvió el partido a donde estaba, con el Betis en el ataque e incluso con un remate de Loren Morón que pudo ser el 2-1, pero el balón lo repelió el palo.



Pero otra vez una contra del Mallorca, está muy buena pero con la pasividad de la defensa del Betis, se transformó en gol visitante, obra ahora del delantero croata Ante Budimir.



La historia se seguiría repitiendo porque un remate de Fekir fue cortado con la mano por Fran Gámez, el lateral que había sustituido poco antes al lesionado Leonardo Koutris, y el propio internacional francés fue el que lanzó el penalti y puso el empate a dos a los 35 minutos.



Nada mas empezar la segunda parte el Betis logró ponerse por primera vez por delante a su equipo en el partido, con un tanto de Joaquín Sánchez en una buena definición en una contragolpe.



La incertidumbre volvió otra vez pronto al Villamarín, porque en el minuto 49 el árbitro señaló otro penalti, éste por una entrada del brasileño Emerson ahora al ghanés del Mallorca Abdul Baba, aunque la decisión la corrigió tras consultar con el VAR.



Fue un susto para el Betis ante un Mallorca que por primera vez en el encuentro tuvo que exponerse con un juego mas de ataque y ello le dio al conjunto andaluz opciones para cerrar el partido con un cuarto tanto.



En ese intercambio del golpes el beneficiado fue la formación balear, que encontró a los setenta minutos el empate a tres en los pies del japonés Take Kubo, con lo que se entró en un partido nuevo de veinte minutos.



En esta fase final del encuentro ya no pasó nada mas, porque el Betis se precipitó en sus acciones y el Mallorca no tuvo grandes problemas para llevarse un punto que le saca provisionalmente del descenso.