Hay nueva pareja de moda en Europa y está en Madrid: Karim Benzema-Vinicius Junior. El francés ha mantenido su excelente nivel de los años post Cristiano, más joven que nunca a los 33, y el brasileño se ha hecho mayor futbolísticamente, empezando a traducir en datos su estilo de videojuego. Entre los dos suman ya participaciones en 37 goles.

A Karim hay que contarle 21 tantos, incluidos los del doblete (el primero fue el 1.000 del club en la Copa de Europa/Champions) de anoche ante el Shakhtar, y ocho asistencias. A Vini hay que apuntarle nueve dianas y siete asistencias (contando penaltis provocados), entre ellas las dos de hace unas horas contra los ucranianos.

Como en varios partidos han ejercido de asistente y rematador en un mismo gol, buen ejemplo es el reciente del Shakhtar (2-1), estas participaciones en ambos registros supera el total de tantos de los de Ancelotti, 35. Es una de las evidencias de su importancia, como que les corresponda la autoría del 62,85% de esos 35 goles.

También calibra el poderío del tándem la comparación con los mayores productores de los clubes de las grandes ligas. Hay que precisar que algunos no han disputado su jornada europea, como el Bayer y el Nápoles en la Europa League, pero Benzema y Vinicius sólo ven la espalda de Lewandowski y Müller. Estos se quedarían en 38 de no haber disputado la Supercopa de Alemania (en la Copa no aumentaron sus figuras), en la que el polaco hizo un doblete y el alemán marcó un gol.

PUESTO EQUIPO DÚO GOLES+ASISTENCIAS TOTAL 1 Bayern Lewandowski-Müller 22+2 / 6+11 41 2 Madrid Benzema-Vinicius 13+8 / 9+7 37 3 Liverpool Salah-Mané 15+6 / 8 29 4 Dortmund Haaland-Reus 13+4 / 3+6 26 5 Bayer Shick-Wirtz 8+2 / 6+6 22 5 United Cristiano-Bruno 9+1 / 4+8 22 7 PSG Mbappé-Ander 6+9 / 4+2 21 8 Nápoles Osimhen-Insigne 9+2 / 5+4 20 9 City Mahrez-Foden 8+2 / 5+4 19 10 Roma Pellegrini-Veretout 8+3 / 4+3 18

