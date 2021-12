EFE

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, acudió a la ciudad deportiva para proseguir con el plan de recuperación de las molestias musculares que le impidieron jugar ante el Inter de Milán, completando una sesión de gimnasio y fisioterapia a la espera de la prueba que pasará viernes o sábado, sin intención de arriesgar en el derbi.



La presencia de Benzema en el derbi madrileño del Santiago Bernabéu, que el domingo disputan Real Madrid y Atlético de Madrid, sigue en el aire. El delantero francés, que se dañó los isquiotibiales izquierdos en el inicio de la última jornada de LaLiga, el pasado sábado en San Sebastián ante la Real Sociedad, sigue los pasos marcados por los médicos del club hasta realizar una prueba sobre el césped.



De momento, Karim acude a la Ciudad Real Madrid para realizar trabajo físico con pesas en el gimnasio y ponerse en manos de los fisioterapeutas. Según informaron a Efe fuentes del club, según las sensaciones del jugador el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti tomará una decisión no antes del viernes o el sábado.



La intención tanto de Benzema como de Ancelotti es la no arriesgar si no está al cien por cien, dada la distancia de puntos con la que el Real Madrid encara su duelo ante el Atlético de Madrid y la buena dinámica del equipo, que ha vencido sus nueve últimos partidos disputados.