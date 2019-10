EFE

Jorge Mas, copropietario del Inter Miami junto con David Beckham y otros empresarios miamenses, dijo este jueves a Efe que pretende buscar refuerzos en la Liga española para formar afrontar en la MLS en la temporada de 2020.

"Vamos a fichar jugadores de la más alta categoría", aseguró Mas al margen del panel "Cómo construir un estadio de clase mundial" en el que participó en Miami junto con la exjugadora canadiense Kaylyn Kyle y el arquitecto español José Ortiz, del estudio Cruz y Ortiz, responsables de la reforma del Wanda Metropolitano.

El empresario cubano-estadounidense reconoció que la franquicia miamense no puede permitirse fichar a cinco de estos jugadores que han tenido "mucho éxito en Europa", pero sí anticipó que enfocarán su inversión en "atacantes".

Adelantó que tienen en su agenda de jugadores de la liga inglesa, francesa e italiana, pero que él es "muy fanático" y "amante" de LaLiga, por su estilo de juego y sus futbolistas.

Admitió que buena parte de los jugadores sobre los que se ha escrito han estado en negociaciones con el Inter Miami, y eso incluye a figuras de la talla de los uruguayos Edison Cavani (PSG) y Luis Suárez (Barcelona) o el español David Silva (Manchester City).

"Anticipo que veremos a algún jugador de la LaLiga en el Inter Miami", dijo Mas, cuya primera experiencia en un estadio de fútbol de primer nivel fue el Santiago Bernabéu.

En diciembre se empezarán a conocer los grandes nombres que compondrán el plantel del Inter Miami, plazo que se da también para anunciar el que será su entrenador.

Adelantó durante el panel que se tratará de un entrenador con gran experiencia y un "gran líder" para llevar no solo el peso del primer equipo sino también de la academia del club.

A pesar de que la competición comienza en cinco meses, consideró que están "bien de tiempo" para cerrar las contrataciones.

