EFE

El Barcelona y el Atlético de Madrid han llegado este miércoles a un principio de acuerdo para el traspaso de Memphis Depay, quien ya no se ha entrenado esta tarde en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con permiso del club, según informaron a EFE fuentes de la entidad azulgrana.



Memphis, por tanto, no entrará en la convocatoria que el técnico del Barça, Xavi Hernández, dará a conocer el entrenamiento de esta tarde para medirse mañana al Ceuta en los octavos de final de la Copa del Rey.

Atlético Madrid are close to complete the signing of Memphis Depay! Deal at final stages with Barcelona, permanent move for fee close to €3m 🚨🔴⚪️ #FCB #Atléti



Full agreement on personal terms as Memphis only wanted Atlético as new club. Here we go expected soon. pic.twitter.com/2SWRdHD2xn