El Barcelona visita el Ciutat de València dispuesto a no dejarse sorprender por el Levante, que en la penúltima jornada de La Liga española de la temporada pasada le ganó y, de paso, acabó con su condición de invicto en un trepidante partido que acabó con victoria local por 5-4.



El Levante recibe al Barcelona después de haber sumado cinco puntos en las tres últimas jornadas, en las que combinó una gran actuación en casa ante el Athletic de Bilbao, al que goleó por 3-0, con las visitas a Huesca (2-2) y Eibar (4-4) en las que se mostró discreto a nivel defensivo pero muy eficaz en el remate.



El entrenador del Levante, Paco López, tiene las bajas por lesión de Pedro López, Cheick Doukouré y Samu García y por contra recupera a Sergio Postigo, ausente en los tres últimos encuentros por unas molestias musculares. Los descartes técnicos han sido: Antonio Luna, Nicola Vukcevic y Raphael Dwamena.



En el caso de que Postigo entrara en el once el perjudicado podría ser Chema Rodríguez, mientras que Rober Pier y Cabaco se mantendrían en el equipo titular con Jason y Toño en la banda derecha e izquierda, respectivamente.





Paco López entregaría de nuevo el mando del equipo a José Campaña, escoltado en el eje de la medular por Rochina, criado en La Masia, y Enis Bardhi, autor de dos de los cinco goles del partido del curso pasado.



Precisamente, el gran ausente del once inicial sería Emmanuel Boateng, protagonista del triunfo por 5-4 ante el Barcelona al anotar tres goles, ya que una semana más la pareja ofensiva estaría formada por José Luis Morales y Roger Martí.



La misión del Barcelona es la de subirse al tren de la regularidad ante el Levante, un partido trampa contra el equipo que el curso pasado acabó con una racha de 43 jornadas sin perder de los catalanes en la competición doméstica.



Después de encadenar, al fin, dos partidos consecutivos sin encajar goles ante el Villarreal (2-0) y el Espanyol (0-4), el conjunto de Ernesto Valverde pondrá a prueba su discutida fiabilidad defensiva ante un rival que, junto al Alavés, se ha convertido en la revelación de la presente temporada.

CONVOCATORIA | Estos son los jugadores convocados para enfrentarnos al @FCBarcelona_es. #LevanteBarça pic.twitter.com/EswQT6b6la — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) December 15, 2018





El Barça quiere acabar el 2018 con dos triunfos que le permitan mantener, por lo menos, los tres puntos de ventaja que goza sobre el Sevilla y el Atlético de Madrid, sus más inmediatos perseguidores.



Todo pasa por sumar contra el Levante la tercera victoria consecutiva en Liga y cerrar el curso sumando otros tres puntos en el Camp Nou contra el Celta.



En el Ciutat de València el equipo azulgrana se verá las caras con el único rival que la temporada pasada consiguió ganarle en Liga. Hace siete meses, el pasado 13 de mayo, el equipo 'granota', ya con Paco López en el banquillo, se llevó un duelo loco (5-4) que acabó con una histórica racha de 43 jornadas invicto del Barcelona.



Un precedente que debe servir de aviso para la plantilla azulgrana, que en el primer tramo del curso está jugando a dos velocidades: actuaciones notables contra rivales grandes y decepciones en partidos que, a priori, parecían asequibles.



Por ello, no se prevén rotaciones después de que entre semana descansaran algunos pesos pesados en el partido intrascendente de la Liga de Campeones contra el Tottenham (1-1).



La columna vertebral azulgrana -formada por Ter Stegen, Piqué, Alba, Busquets, Rakitic, Messi y Luis Suárez- es indiscutible. No obstante, Valverde deberá decidir los complementos, especialmente en la medular y en la línea ofensiva.



Arthur Melo y Arturo Vidal son las dos opciones que maneja el técnico azulgrana como acompañantes de Busquets y Rakitic. El brasileño regresó ante el Tottenham después de dos semanas en el dique seco por unas molestias musculares, mientras que el chileno descansó contra el equipo inglés.



En ataque Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho se juegan un puesto en el once. Una decisión que va más allá de aspectos puramente deportivos. El francés completó una semana fantástica sobre el césped, con dos golazos ante el Espanyol y el Tottenham, que combinó con otro retraso en el entrenamiento posterior al derbi liguero. Pese a ello, fue titular en la Liga de Campeones.



Al brasileño, en cambio, no se le conocen episodios controvertidos en los extradeportivo, si bien en el primer tramo de la temporada no ha acabado de encontrar la regularidad que se le presume a uno de los fichajes más caros de la historia del club.



- Alineaciones probables:



Levante: Oier, Jason, Cabaco, Rober, Chema o Postigo, Toño, Campaña, Bardhi, Rochina, Morales y Roger o Mayoral.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Coutinho o Dembélé, Messi y Luis Suárez.



Árbitro: González González (Comité Castellano-Leonés)



Estadio: Ciutat de València