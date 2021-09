GOAL

Ya lleva ya más de diez meses en el dique seco pero el Barça no quiere prisas. Ansu Fati acabó por solventar sus problemas físicos tras romperse el menisco en noviembre del año pasado y pasar nuevamente por el quirófano. La rotura del menisco interno de su rodilla izquierda le ocasionó muchos problemas y tras ser intervenido por el doctor Ramón Cugat, fue sometido a una artroscopia.

Pese a que volvió a los entrenamientos a principios de septiembre e hizo ilusionar a la afición, Koeman fue claro: "Falta bastante para que compita al máximo nivel. Ha estado mucho tiempo fuera de los terrenos de juego y necesita más entrenamientos".

En la misma línea el entrenador del Barcelona mandó al traste la fecha de vuelta de Ansu que muchos habían fijado para la vuelta del parón de selecciones, en el duelo ante el Sevilla. "He leído en la prensa que llegará contra el Sevilla, pero olvidaros. No va a jugar. No vamos a correr ningún riesgo con él, queremos que sea importante en el futuro".

La intención del Barcelona es evitar nuevos riesgos y si bien no jugará ante el Sevilla - tampoco ha ido convocado con la Roja - no jugará en el estreno de Champions ante el Bayern. Tampoco lo hará ante el Granada y se pide paciencia para evitar recaídas. De este modo no jugaría los tres partidos de finales de septiembre y su regreso podría ser para octubre.