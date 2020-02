EFE

El Levante examina en el Camp Nou este domingo (21.00 horas) la progresión futbolística del Barcelona de Quique Setién, que afronta el doble reto de implementar su ideario y no ceder más puntos en su pugna por el liderato de LaLiga Santander con el Real Madrid.



Tras redimirse en el partido copero contra el Leganés (5-0) de la derrota en Mestalla (2-0), el equipo azulgrana, con una plantilla algo debilitada tras el mercado de invierno, inicia un mes de febrero clave, con cuatro partidos ligueros antes del clásico del próximo 1 de marzo que se disputará en el Santiago Bernabéu.



Un calendario, a priori, benévolo en la Liga para el vigente campeón, con tres duelos como local -Levante, Getafe y Eibar- y un único desplazamiento contra el Betis en el Benito Villamarín.



El primer escollo será el conjunto de Paco López, que en la primera vuelta remontó un 0-1 en contra con tres goles en apenas siete minutos (3-1).

🔊 @QSetien: “El Levante es un equipo muy incómodo que te puede hacer daño, un conjunto a tener en cuenta y con mucho potencial arriba. Si están inspirados no va a ser fácil” #BarçaLevante pic.twitter.com/p15At6LGPt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 1, 2020





Fue una de las derrotas más dolorosas del entonces equipo dirigido por Ernesto Valverde, si bien con Setién en el banquillo el primer equipo azulgrana ya sabe lo que es sufrir un batacazo como visitante. En Mestalla, el Barça no solo perdió los tres puntos, sino que se dejó el liderato, ahora en manos del Real Madrid.



Un Barça con dos caras, sólido en el Camp Nou donde no pierde desde el 11 de noviembre de 2018, y débil como visitante con un balance de cuatro derrotas y tres empates en once encuentros ligueros.



Aunque más allá de las cifras, Setién tiene una nueva oportunidad para que sus jugadores comprendan sus automatismos, si bien este domingo solo podrá contar con catorce jugadores de la primera plantilla disponibles, si se tiene en cuenta la más que probable baja de Arturo Vidal, ausente en la sesión de este sábado por una contusión.



En lo futbolístico, no se descarta que regrese este domingo a una defensa de tres jugadores. La duda reside en si Umtiti, suplente ante el Leganés, recupera la titularidad en lugar de Lenglet.



La medular es la línea donde Setién cuenta con más efectivos, mientras que en la delantera las alternativas se reducen a tres nombres -Messi, Griezmann y Ansu Fati-, por lo que recurrirá a jugadores del Barça B para completar la convocatoria.





El Levante se presenta en el Camp Nou muy necesitado, después de haber perdido sus tres primeros partidos en LaLiga en este 2020 y, aunque tiene un margen de nueve puntos respecto a la zona de descenso, ya se han encendido la luz de alarma en el entorno del equipo valenciano.



El entrenador del Levante, Paco López, no puede contar con los lesionados Nemanja Radoja, Rober Pier ni Iván López y tampoco ha convocado a Sergio León ni a Bruno González, recién fichado tras rescindir con el Getafe.



En principio, Paco López podría alinear un sistema de tres centrales, como ya hizo este curso ante el Real Madrid a domicilio, o en la última jornada en su visita a Osasuna, por lo que Vezo, Postigo y Duarte actuarían juntos en el eje de la zaga con Miramón y Toño en las bandas.



Sin Radoja, lesionado por una sobrecarga muscular, y con Bardhi recién recuperado de una rotura fibrilar, el técnico valenciano tendría a su disposición a Melero, Campaña y Rochina, ya que apenas cuenta con el montenegrino Nikola Vukcevic, que por su perfil defensivo podría ajustarse más a un escenario como el Camp Nou.



Roger y Mayoral han jugado juntos como titulares los tres partidos de este año y aunque el resultado no ha sido el esperado, el bajo rendimiento de José Luis Morales podría mantener a ambos, de nuevo, en la formación inicial ante el Barcelona.