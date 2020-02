EFE

Betis y Barcelona se citan este domingo en el Benito Villamarín en un duelo con tintes de reválida y de urgencias por los objetivos de ambos técnicos. Joan Francec Ferrer 'Rubi' en el lado bético para acercarse a Europa, y Quique Setién, que vuelve a la que fue su casa, en el culé para resarcirse del fracaso copero y aferrarse a la Liga.



El partido, antes de empezar, tiene el nombre propio de Setién en su regreso a Heliópolis, donde entrenó las dos últimas temporadas y dejó su estela y una marcada división de opiniones en la afición bética, con tantos partidarios como detractores.



El cántabro llega, además, al frente de un Barcelona 'tocado' por la eliminación copera ante el Athlétic de Bilbao y el 'ruido' institucional de toda la semana.

G⚽LES 🆚 Betis



🐐 Messi

💥 Stoichkov

🔥 Eto'o

🐐 Messi

🐰 Saviola pic.twitter.com/K9sstDAyiJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 8, 2020





Enfrente tendrá a Rubi, con el morbo añadido de que en sus horas bajas escuchó precisamente el nombre de Setién como opción para sustituirlo, y que vuelve al Villamarín después de haber sacado sólo un punto en sus dos salidas a Getafe (1-0) y Éibar (1-1), tras la gran imagen dejada en su anterior comparecencia ante la Real Sociedad (3-0).



El de Vilasar de Mar no renuncia al objetivo europeo, aunque para ello deberá solucionar los problemas con el gol y con los despistes o desajustes defensivos que han lastrado las opciones béticas de convertir en puntos el buen juego desplegado en líneas generales en este tramo del campeonato liguero.



En duodécima posición con veintiocho puntos, a ocho de los puestos europeos que marca el Atlético de Madrid, Rubi pondrá en liza un once que diferirá en poco del tipo que ha sacado en los últimos encuentros, ya que él mismo se ha encargado de manifestar que tiene una o dos dudas.



Una de ellas podría estar en el puesto de mediocentro, en el que podría entrar en sustitución del canterano Edgar González el argentino Guido Rodríguez, quien ha ido acumulando minutos de adaptación en las últimas citas tras llegar en el mercado de invierno del América de México y que podría estrenar titularidad en el Villamarín en un partido de reválida grande.



Otra de las incógnitas podría estar en el puesto de delantero centro, que se lo disputan Borja Iglesias, como gran apuesta de la dirección deportiva bética para este año; y el canterano Loren Morón, a quien avalan su mayor número de goles (8 en Liga) y una aportación más versátil al juego bético en otras líneas.





La baja por lesión del mexicano Andrés Guardado mantendrá en la titularidad a Carles Aleñá, cedido por el Barcelona hasta final de temporada y que se enfrentará por vez primera a su equipo en una línea de creación que compartirá con los clásicos Sergio Canales y Joaquín Sánchez en las bandas, y el galo Nabil Fekir de enganche.



La defensa, la clásica, la formada por el brasileño Emerson Aparecido -copropiedad del Barça- y Álex Moreno en los costados y los centrales franquicia del técnico verdiblanco, el exbarcelonista Marc Bartra y el internacional argelino Aïssa Mandi, con el único relevo ambos del brasileño Sidnei da Silva por la sanción de Zou Feddal.



En el bando azulgrana, el equipo de Setién afronta una prueba en el Benito Villamarín en la que, amén de hacer olvidar el descalabro copero, intentará no repetir los errores de Mestalla en el retorno de Setién a la que fue su casa.



El Barcelona quiere pasar página tras la dura eliminación en la Copa del Rey, en el último instante de su partido de cuartos ante el Athletic Club (1-0), y aferrarse a la pelea por el liderato de LaLiga.



La dolorosa derrota en San Mamés deja una notable mejoría en el juego, que ha ido a más con Setién en los últimos partidos. Ahora, esa evolución que se ha visto en el campo debe empezar a refrendarse con buenos resultados, especialmente fuera de cada.



En la visita a Valencia (2-0), el Barça se dejó el liderato y ahora necesita dar un golpe de autoridad en Sevilla para no descolgarse en la clasificación, que encabeza el Real Madrid con tres punto más que los azulgranas.



Tendrá que hacerlo mermado en su delantera, tras las lesiones de larga duración de Luis Suárez y Ousmane Dembélé y la venta de Carles Pérez al Roma. Y también sin uno de sus centrales titulares, Gerard Piqué, que acabó con molestias en el aductor el partido en La Catedral pero que además es baja por sanción.



Quique Setién tampoco podrá contar con el portero Roberto Murara 'Neto', que todavía no está totalmente recuperado de un esguince de tobillo.



El preparador santanderino, por tanto, no tendrá mucho donde elegir para confeccionar su once. Samuel Umtiti seguramente sea quien reemplace a Piqué en el eje de la zaga; Griezmann, suplente en San Mamés, volverá a ser el referente ofensivo en detrimento de Sergi Roberto; y probablemente Ivan Rakitic deje su puesto en la medular a Arturo Vidal. El resto del equipo será el habitual.