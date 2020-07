EFE

Otro partido sin margen de error afronta el Barça en Valladolid en este final de temporada en el que necesita ganar sus partidos y esperar el error del Real Madrid para aspirar a un título en LaLiga que cada vez lo tiene más complicado.



Los de Quique Setién ofrecen sensaciones encontradas en su juego. Son muy irregulares, capaces de firmar algunos buenos partidos, como ante el Villarreal (1-4) y después atascarse ante rivales inferiores como quedó demostrado ante el Espanyol (1-0), al que derrotó con muchísimos problemas.



Lo más positivo para los azulgrana es que por fin parece que el técnico ha encontrado con el dibujo ideal, un 4-4-2 con rombo y Leo Messi en el vértice como mediapunta.







Otra cosa muy diferente son las sensaciones de fragilidad que transmite el equipo. De hecho, ante el Espanyol las mejores ocasiones fueron de los blanquiazules, que remataron una vez al palo y en la otra, Marc André ter Stegen, realizó una gran intervención.



Setién tiene las bajas para el partido de Ansu Fati, expulsado en el último partido, y la de los lesionados Frenkie de Jong y Umtiti. Arthur Melo, que no ha jugado ni un minuto desde que firmó por el Juventus, es baja ante los pucelanos por una amigdalitis.



La única alta es la de Junior Firpo, ya recuperado de sus problemas físicos. En la lista han entrado quince jugadores más tres del filial: Araujo, Riqui Puig y Arnau Tenas.



Para el once de mañana sábado, Quique Setién podría volver a contar con Semedo de carrilero y a Sergi Roberto en la medular. Arturo Vidal podría ser de nuevo titular en lugar de Ivan Rakitic.







En la ofensiva (Messi, Suárez y Griezmann) son intocables. Las únicas variaciones que podría haber en el once están en función de los apercibidos, hasta siete (Messi, Suárez, Junior, Vidal, Brainthwaite, Rakitic y Piqué), tienen los azulgrana.



El Valladolid, según lo visto en las últimas sesiones de trabajo, recuperará varios efectivos, puesto que tanto Matheus, como Miguel de la Fuente y Pedro Porro, han podido ejercitarse con el resto del grupo.



En el caso de Salisu y Míchel, continúan al margen, por lo que, a priori, no podrán estar en este encuentro, en el que sí podrá jugar Óscar Plano, tras haber cumplido con el ciclo de sanciones que le impidió viajar a Valencia.

LA CONVOCATORIA | 📰💜 Estos son los futbolistas citados por Sergio González para el encuentro de mañana ante el @FCBarcelona_es#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/6k3UZDOXEi — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) July 10, 2020





A pesar de que los vallisoletanos aun no tienen la permanencia de forma matemática, saben que está al alcance de la mano, lo que les ha permitido jugar con más atrevimiento y valentía, tal y como demostraron en el anterior encuentro ante el cuadro valenciano, en el que merecieron, al menos, puntuar.



Por eso, buscarán dar la campanada ante un Barcelona pero sin esa presión que les ha atenazado en muchos partidos y con las ganas de poder rematar el buen trabajo realizado ante muchos de los "grandes" de la liga. Los de Sergio González tratarán de "ponerles las cosas muy difíciles" a los catalanes en su feudo, donde, aunque no pueden contar con el ánimo del público, siempre se sienten motivados.