Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de iniciar la que será su tercera temporada al frente del Barcelona, que arrancará con una visita al Athletic Club en la jornada inaugural de la Liga 2019-2020.

Messi . "No vamos a arriesgar con ningún jugador, menos con Leo, veremos hoy cómo viene pero todavía no ha entrenado ni ha jugado con el equipo, no es lo mismo hacer una recuperación individual que participar en un partido, su proceso de recuperación es bueno pero vamos a esperar al entrenamiento".

Viaje a París por Neymar . "Estoy al margen de estas cuestiones, me centro en el equipo y los jugadores que tengo, no tengo que pensar en los jugadores de otros equipos, mantenemos una línea de respeto porque están en otro sitio, Neymar está en el PSG y ya veremos qué ocurre".

Posible llegada de Neymar . "Estoy muy contento con la actual plantilla pero no sé qué puede pasar después".

Sitio para Neymar . "No tengo por qué hablar de jugadores que no están aquí".

Rakitic . "Es un jugador importante, lo ha sido y esperamos que lo siga siendo, cuento con él para mañana".

Arturo Vidal . "Paulinho se fue al cabo de un año pero Arturo sigue con nosotros, cuento con él y ya veremos qué ocurre".

Nélson Semedo . "Tras alternar tanto tiempo la posición está preparado para afrontar la titularidad pero dentro de tres días no sabemos qué puede ocurrir porque hasta el cierre del mercado puede pasar cualquier cosa".

Cierre de mercado . "Es un inconveniente, no es lo lógico; no es una pregunta nueva pero lo normal es que cuando empiece la Liga el mercado se pare, no es normal que vayamos a empezar la temporada y el mercado siga en movimiento, lo normal es que el equipo que empieza la temporada sea el definitivo y ahora tenemos quince días de incertidumbre".

Posibles incorporaciones . "No pienso en ello sino en preparar el próximo partido".

Plantilla . "La mejor siempre es la que tienes en este momento, también lo sentía cuando estaba en el Athletic Club, teníamos que jugar como si fuéramos los mejores así que la plantilla que tengo en estos momentos es la mejor que he tenido".

Objetivos . "Firmaría llegar a mayo con opciones de todo, lo firmaría yo y cualquiera, queremos llegar al 1 de mayo pudiendo ganar cuatro títulos, significa que no te han eliminado y has superado situaciones adversas; nuestro objetivo es repetir, queremos seguir ganando y mejorar lo que no hemos hecho bien".

Jugar mejor . "Es un objetivo que tiene todo el mundo, hay veces que lo consigues y veces que no, a veces te comparan con el mejor Barcelona de la historia, es como si me compararan con George Clooney... es lo que hay pero si me paro a mirar que en dos años hemos perdido cuatro partidos de Liga y la mitad cuando ya éramos campeones, pues quizá tengamos que mantener algunas cosas".

San Mamés . "Es un partido complicado para empezar, sabemos del potencial del Athletic en San Mamés, con mucha presión arriba, entusiasmo y mucha efectividad, tenemos que estar atentos porque es uno de los estadios más complicados de la Liga y queremos empezar el campeonato con buen pie y luchar por ganar la tercera Liga consecutiva".

Horarios de Liga . "Me parece increíble la guerra de los horarios, que la RFEF y la LFP estén metidas en este lío de una manera constante y que no se haya solucionado deja la imagen un poco tocada, no tenemos ningún problema en jugar los viernes".

Banquillo del Barcelona . "En todas partes hay presión, también en el banquillo del Athletic, y el de mañana es un partido que me resulta incómodo pero en cuanto a presión no hay tanta diferencia, se la impone uno mismo y en todas partes es parecida".

Valoración de la pretemporada . "Siempre pienso que nos hubiese venido bien alguna semana más de entreno y algún partido entre medio pero viene condicionado por los viajes, en líneas generales el equipo ha ido a más, especialmente en el último partido y ante el Arsenal".