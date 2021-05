EFE

El Eibar quiere despedirse venciendo por primera vez al Barcelona de sus siete años de historia ininterrumpida en la élite del fútbol español, en un partido que el conjunto de Ronald Koeman afronta sin objetivos y con Leo Messi y Pedri, ya de vacaciones.

Tras consumar su descenso la pasada semana al perder contra el Valencia, los armeros tienen un buen aliciente, ganar por vez primera Barcelona en la máxima categoría.



Es algo que los armeros no han podido lograr en los trece partidos que han jugado contra el Barça en estos siete años, en los que han encajado once derrotas y dos empates. El primero en Ipurúa hace dos años y el segundo en el Camp Nou, una de las pocas alegrías del Eibar en el cierre de la primera vuelta de esta temporada aciaga.



El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, contará con todos los jugadores de la primera plantilla excepto Edu Expósito, baja de última hora, y se sumará el canterano Atienza, que en las últimas jornadas se ha consolidado en el centro del campo como titular.



Dado que el conjunto vasco ya no se juega nada, el técnico podría hacer algunos cambios con respecto al once tipo que jugó en el tramo decisivo liguero en el que apuraron todas sus opciones de permanencia.





Las principales novedades en la alineación podrían ser la vuelta a la titularidad del Bryan Gil, el segundo máximo goleador del equipo esta temporada con cuatro tantos, y del Sergi Enrich, en detrimento de Kevin Rodrigues y Muto, que fueron tirulares en Mestalla la pasada jornada.



Un Barcelona sin opciones de ganar LaLiga llega a Ipurúa para cerrar la temporada en un partido marcado por las ausencias de Leo Messi y Pedri González, que cuentan con permiso del club para adelantar sus vacaciones.



Han sido dos de los jugadores que más minutos han disputado esta temporada y, a partir del 11 de junio, también es probable que ambos vayan convocados con sus selecciones para, en el caso de Messi, afrontar la Copa América con Argentina y, en el de Pedri, la Eurocopa con España.



También en el apartado ofensivo, el Barça sigue contando con las bajas de larga duración de los atacantes Ansu Fati y Philippe Coutinho, ambos con problemas en el menisco. Sergi Roberto vuelve a arrastrar sus molestias en el recto femoral del muslo derecho y causa baja para el partido.



El club blaugrana viajará a Eibar con otro frente abierto en la portería. Marc-André ter Stegen está de baja tras haberse sometido este jueves a un procedimiento terapéutico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, una articulación que ya le dio problemas a finales del pasado verano.





El central Clement Lenglet no estará en Ipurúa tras ver la quinta amarilla en la jornada anterior ante el Celta de Vigo (1-2) en el Camp Nou, mientras que el centrocampista Frenkie de Jong podría regresar tras haber cumplido ya un partido de sanción por el mismo motivo.



Con todo este baile de bajas, el once del Barça presentará varios cambios respecto al habitual, empezando por la portería, que con toda seguridad estará defendida por Neto Murara en sustitución del lesionado Ter Stegen.



En defensa, lo más probable es que la zaga esté formada por Ronald Araujo, Gerard Piqué y Samuel Umtiti, acompañados Sergiño Dest y Jordi Alba en los carriles. El canterano Óscar Mingueza vuelve a estar disponible tras jugar con el filial la semana pasada.



En la medular, es posible que jueguen Sergio Busquets, Frenkie de Jong e Ilaix Moriba, mientras que en la delantera Ousmane Dembélé y Martin Braithwaite pugnan por ocupar la baja de Messi y formar dupla con Antoine Griezmann.