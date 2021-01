GOAL

Es posible ver a Eric Garcia en el Barcelona durante este mes de enero. El acuerdo con el jugador es total desde hace días y tras la salida de Carles Aleñá y la reestructuración salarial que se anunció hace un mes, el club azulgrana también tiene margen suficiente como para integrar la ficha del central sin rebasar los límites establecidos.

Ante esta situación el Barcelona pretende volver a la carga por Eric tal y como era su intención desde el pasado verano, cuando no pudo convencer al Manchester City de fraccionar los pagos habida cuenta la delicada situación del club catalán tras la crisis generada por el Covid-19. Tanto es así que ni siquiera la lesión de Ansu Fati modificó los planes en invierno, cuyo primer objetivo siempre fue el regreso de Eric.

La decisión se ha visto reforzada, además, tras la lesión de Gerard Piqué, que no podrá regresar a los terrenos de juego antes de dos meses. Ante este panorama, el Barcelona se ha preparado para afrontar el fichaje en caso de que el Manchester City abra la puerta a la salida del jugador.

Eric, un fichaje de consenso entre candidatos

Ni siquiera un posible retraso en la fecha de las elecciones -previstas para el 24 de enero a falta de que el próximo viernes la Generalitat dé luz verde- afectaría al posible traspaso visto que, tal y como señala 'Mundo Deportivo', el presidente en funciones, Carles Tusquets, consultaría con los candidatos a la presidencia -Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa y, si pasa el corte, Emili Rousaud- en cuanto al fichaje, que se ejecutará si hay quórum.

Por lo tanto, la llegada de Eric Garcia al Barcelona depende apenas de que el Manchester City acepte los 5 millones de euros que el club azulgrana ofrecerá en los días venideros. El club inglés ya no ve con tan malos ojos su salida después del buen rendimiento ofrecido por Rúben Dias y Nathan Aké, fichados el pasaado verano, además del buen nivel que mantienen John Stones y Aymeric Laporte.

Fuentes del Barcelona reconocen que el fichaje de Eric en enero "será muy difícil" pero no es imposible. De hecho, las mismas fuentes sostienen que la única dificultad ahora mismo radica en la postura del City, cada vez más abierto al traspaso porque su situación deportiva así se lo permite y porque si finalmente agota su contrato, hasta el próximo 30 de junio de 2021, no ingresará ni un euro. Es por ello que el City sabe que puede verse forzado a aceptar esta última propuesta e intentará incluir variables en una negociación que no tardará en empezar. Tanto Eric como el Barcelona ya están preparados para dar el paso.