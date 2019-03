EFE

Con el subidón de su doble victoria en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, el Barcelona afronta la visita del Rayo Vallecano, un partido que desea convertir en trámite antes de jugarse su continuidad en la Liga de Campeones ante el Lyon.



El líder de LaLiga Santander dejó la semana pasada al eterno rival, el Real Madrid, a doce puntos, y mantiene los siete de diferencia con su más inmediato perseguidor, el Atlético de Madrid, un colchón suficiente para dosificar efectivos ante la visita del Rayo.



El técnico del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde, no podrá contar con los centrales Clement Lenglet, sancionado, y Thomas Vermaelen, que sigue de baja por lesión, lo que significa que el recuperado Samuel Umtiti volverá a la titularidad.

🔊 Valverde: "Intentaremos una victoria ante el Rayo. No será fácil porque en este tramo final de temporada los equipos de abajo suman muchos puntos" #BarçaRayo



🎥 Sigue en directo la rueda de prensa 👉 https://t.co/e1y7pcKlOA

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/cY79HPOtdB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 8, 2019





La presencia de Umtiti no será el único cambio en el once. Sergi Roberto, Ivan Rakitic o incluso Leo Messi también podrían descansar en el duelo liguero, pensando en Lyon.



Sería entonces el turno de hombres menos habituales en el once del Barcelona como Nelson Semedo, Arturo Vidal, Malcom Felipe de Oliveira o Philippe Coutinho.



Enfrente estará el Rayo Vallecano, que afronta este partido en una situación bastante delicada tras perder contra el Girona y sumar su quinta derrota consecutiva que le mantiene en descenso con 23 puntos.



Pese a la mala racha, los malos resultados de otros equipos que también están en la pelea por la permanencia no le hacen ser del todo pesimistas ya que la salvación está a solo dos puntos.



En busca de ese resultado positivo el Rayo tendrá que mejorar mucho su imagen y sobre todo corregir errores a nivel defensivo, de intensidad y de juego. Esos aspectos son los que pueden salvarle el puesto a Míchel, que será destituido si pierde y el equipo sigue dando mala imagen.

⚡️Lista de 18 convocados por Míchel para el #BarçaRayo de mañana en el Camp Nou.#VamosRayo #LaFranjaNuncaSeRinde pic.twitter.com/lhrlFBni7M — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) March 8, 2019





Para este partido, Míchel cuenta con la baja del defensa senegalés Abdoulaye Ba, al que sustituirá en el once el uruguayo Emiliano Velázquez. La duda del técnico madrileño es si regresará a la defensa de cinco o a la de cuatro que jugó contra el Girona.



En cualquier caso, el Rayo sabe de la dificultad de puntuar en Barcelona y espera revivir una noche mágica como la del 6 de mayo de 2000, cuando ganó 0-2, en lo que hasta el momento supone su única victoria en el Camp Nou en diecisiete visitas. En ese partido estuvo Míchel como jugador.



· Alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Arturo Vidal; Malcom, Coutinho y Luis Suárez.



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Velázquez, Amat, Gálvez o Imbula, Alex Moreno; Embarba, Comesaña, Mario Suárez, Trejo; y De Tomás.



Árbitro: Melero López (Comité andaluz).



Estadio: Camp Nou.