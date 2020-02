GOAl

Jordi Ardèvol, antiguo jefe de los servicios médicos del Barcelona y actualmente miembro de la comisión médica de LaLiga que tiene que autorizar o no al Barcelona a fichar fuera de plazo tras la lesión de Ousmane Dembélé, atendió a RAC1 para señalar que a pesar de que la recuperación del francés implica un período de cuatro meses y no de cinco como exige el artículo 124.3 del código disciplinario, "esta lesión puede entrar dentro de los parámetros porque no sería excepcional que la recuperación se alargara a más de cinco meses".

Según Ardèvol, "es imposible que la recuperación de una lesión de estas características baje de tres o cuatro meses". Añadió, no obstante, que a pesar de no ser estrictamente una recaída esta nueva dolencia tiene que ver con la que se estaba recuperando. "No es la misma lesión de la que se estaba recuperando, la primer era fibrilar -entre el tendón y el músculo- y ahora es un desgarro, entre el tendón y el hueso, que es muy incapacitante; no es una recaída estrictamente pero la lesión se produce en la misma estructura que la anterior".

En este caso se trata de un "desgarro completo del punto en el que el músculo se engancha en el hueso, es una lesión importante porque es lo que permite doblar la rodilla" que implicará "tratamiento quirúrgico" de forma inequívoca. En todo caso, el antiguo jefe de los servicios médicos del Barcelona incidió en que a pesar de que Dembélé pueda reaparecer esta misma temporada también se mostró cauto en cuanto a cómo lo haga ya que "no solo hay factores anatómicos y de cicatrización del tendón en su recuperación sino también factores psicológicos y emocionales, de readaptación, y tiene que tratarse de una forma multisectorial, se hace difícil decir si podrá reaparecer sin que nada hubiera sucedido, hay muchos factores que abordar".

El Elegido

Ángel Rodríguez es el elegido para reemplazar al lesionado Ousmane Dembélé y a Luis Suárez según adelantó el diario Sport. El delantero del Getafe, al que el ayudante de Eric Abidal, Ramón Planes, conoce bien desde su etapa en el club azulón, es el gran objetivo del Barcelona para reforzar el frente de ataque, mermado tras las lesiones del francés y del uruguayo, del equipo. Sin embargo, se desconoce si los movimientos para incorporarle han empezado ya.

El club azulgrana ya sabe que la cláusula del delantero es de diez millones de euros, por lo que podría asumir su coste en caso de que finalmente la RFEF permita al Barcelona fichar fuera del plazo del mercado tras la lesión de larga duración de Dembélé. De todas formas para proceder con el trato deberá esperar antes a tener luz verde.

De esta forma el tinerfeño pasa a ser el nuevo objetivo de un Barcelona que habría descartado a Christian Stuani, que recientemente hizo público su rechazo a Boca Juniors para seguir en el Girona, y de otros como Loren Morón del Betis y hasta David Villa, que acaba de rescindir su contrato con el Vissel Kobe. A la espera de novedades, el Barcelona finalmente ha elegido un candidato pese a que no podrá haber oficialidad hasta que la RFEF no autorice al club a fichar.

El director deportivo del Getafe, Ángel Martín González, aseguró que "para nosotros sería una baja importante, no tenemos ninguna noticia del Barcelona ni de nadie. No se han puesto en contacto con nosotros ni por parte del representante ni del club. Solo sabemos las informaciones que salen y que estamos mirándolas".