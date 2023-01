EFE

El Barcelona ha demandado a LaLiga por impedirle ampliar en un 15% su masa salarial, como pueden hacer los 38 clubes que votaron a favor de la entrada del fondo CVC Capital Partners para la creación de LaLiga Impulso.



Según confirmaron a EFE fuentes de la entidad azulgrana, el Barça ha interpuesto una demanda contra LaLiga en el juzgado mercantil número 7 de la capital catalana de la que la patronal de los clubes tuvo conocimiento el pasado lunes.



En ella, el Barça denuncia que no puede competir en igualdad de condiciones con los otros 38 clubes de la Liga de Fútbol Profesional que en agosto de 2021 firmaron el acuerdo con CVC. Los otros tres que se negaron a apoyar el proyecto fueron el Real Madrid, el Athletic Club y el Ibiza.



Este acuerdo, por el que LaLiga cedió a CVC el 10,95% de su negocio a cambio de 1.994 millones de euros, permitió crear LaLiga Impulso, que contempla que el 70% de los fondos recibidos por los clubes cada temporada deben invertirse en infraestructuras.



Otro 15% ha de destinarse para enjugar la deuda financiera, mientras que el 15% restante los clubes pueden utilizarlo para ampliar el límite salarial de sus respectivas plantillas deportivas.



El Barcelona entiende que, en la situación actual, no puede competir con las mismas reglas que el resto de clubes en lo que a las condiciones de 'fair play' financiero se refiere. Ya que no puede ampliar el limite salarial de su plantilla en ese porcentaje y desconoce respecto a qué presupuesto o partida de ingresos podría hacerlo, si se diera el caso.



Esto es lo que, según la entidad catalana, le ha llevado a reclamar judicialmente lo que considera un derecho que LaLiga le impide ejercer.