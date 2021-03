GOAL

Gareth Bale ha sorprendido desde la concentración de Gales. En ella, el atacante ha hablado abiertamente de sus planes de futuro, que consisten en acabar su año cedido en el Tottenham y regresar al Real Madrid.

Intenciones: "El plan original era estar sólo una temporada en el Tottenham y luego, después de la Eurocopa, aún me quedará un año de contrato en el Real Madrid y mi plan es volver. Eso es todo lo que he planeado, la verdad".

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @GarethBale11, sobre su futuro



🔙 "El plan original era hacer solo una temporada en el Tottenham y después de la @Euro2020 volver al @RealMadrid, porque todavía me queda un año de contrato"



🔙 "Mi idea es volver al Madrid, es lo que había planeado si soy sincero" pic.twitter.com/AkfbQlSfG5 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 23, 2021

Eurocopa: "La razón principal por la que fui al Tottenham es porque, obviamente, quería jugar y luego porque, tan cerca de la Eurocopa, quería jugarla en perfecto estado de forma. Este seguramente sea mi mejor momento físico en los últimos años. Me siento fresco y preparado".

Gales, su vía de escape: "Siempre he pensado que, cuando las cosas no van muy bien en el club, es bueno salir, especialmente a nivel mental, de ese ambiente del equipo. Estoy seguro de que puede ser beneficioso. Nos centramos en los partidos con Gales, que son muy importantes para nosotros, y olvidamos la vida de club para concentrarnos en esto".

El Real Madrid no quiere a Bale

La postura del Real Madrid no casa con la de Bale, con el que no cuenta para la temporada 2021-22. Como en el verano anterior, el Real Madrid quiere ahorrarse su ficha (de unos 30 millones de euros brutos) como sea. De hecho, entonces accedió a que se marchara pagándole alrededor de la mitad del sueldo.

Entrevista en exclusiva con Jonathan Barnett 🎙



"La afición del Madrid verá lo idiota que ha sido con Bale"



El agente repasa la salida del galés del Real Madrid, su relación con Mourinho y su vuelta al Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿@MarioCortegana ✍️ pic.twitter.com/yo2etrBaHH — Goal en español (@Goal_en_espanol) February 18, 2021

Barnett ve opciones de que Bale regrese

La tercera pata del banco es la de Jonathan Barnett, agente de Bale. Preguntado por Goal en febrero sobre las posibilidades de que su representado volviera al Bernabéu, el británico no lo negó en absoluto. "Todavía ama Madrid, no tiene problemas con el club, es un club maravilloso. Su regreso no sería un problema. Tienen que decidir si le necesitan de vuelta, si puede jugar para el Madrid y todo eso. Pero intuyo que debe preguntarle a Mr. Zidane si le quiere, aunque no lo creo", reflexionó.