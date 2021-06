EFE

El galés Gareth Bale, del Real Madrid, aseguró este sábado que está preparado para trabajar el próximo año con Carlo Ancelotti en el club madridista y que tiene "una gran relación" con el preparador italiano.

Preguntado sobre si se siente listo para volver a trabajar con Ancelotti, Bale contestó con un "sí" y añadió, con una sonrisa, que no le "queda otra opción", pues "Ancelotti será el técnico del Madrid el próximo año" y él es "un jugador del Madrid".



"Solo puedo decir que tengo una gran relación con él. Es un gran técnico y hará grandes cosas en el Madrid", afirmó Bale, en la rueda de prensa previa al Italia-Gales, que cierra el grupo A de la Eurocopa.



La selección galesa, entrenada por Robert Page, se juega la primera plaza ante una Italia que Bale considera fuerte, pero no invencible.



"Trataremos de ganar nuestro grupo. Jugar en Wembley los octavos sería bonito para nuestros aficionados. Ganar con Turquía es algo que necesitábamos, ahora tenemos más confianza. Las victorias traen confianza y esto nos ayudará ante una Italia que es muy fuerte", afirmó.



"Será difícil, Italia juega un fútbol ofensivo. Pero eso no significa que no tienen debilidades. Hay aspectos que podemos aprovechar, esperemos jugar de forma perfecta", agregó.



Subrayó que la fortaleza de Gales es "la unión del vestuario, las ganas de luchar y el espíritu de equipo" y dijo que, a nivel personal, se siente en forma pese a disputar dos partidos en una semana.



"Me siento bien, fueron dos partidos duros, pero estoy listo para jugar. No podemos mirar demasiado lejos, así que tenemos que pensar partido a partido", afirmó.