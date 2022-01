GOAL

Gareth Bale ya estaría planeando su futuro lejos del Real Madrid. Según informó "AS", el galés piensa en retirarse a corto plazo, y ahora, el periodista de "Sky Sports", Kaveh Solhekol, dio un paso más y desveló lo que piensa el futbolista.

"Gareth Bale, que llega a final de contrato este verano. No se va a mover, no va a renovar... ¿Qué va a pasar cuando su contrato se agote teniendo en cuenta que tendría el Mundial el diciembre? Si no se clasifican, hay muchas opciones de que Gareth Bale, que tiene 32 años, diga "hasta aquí" y cuelgue las botas. Pero si se clasifican, una vez acabe contrato con el Real Madrid buscaría un contrato corto para mantenerse en forma de cara al Mundial. ¿Dónde podría firmar? Sabemos que es probable que firmara por un equipo de la Championship . Quizá en Gales", expresó.