El Atlético de Madrid va a solicitar con carácter de urgencia al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) la suspensión cautelar de la sanción de la Federación Inglesa al futbolista inglés Kieran Trippier, por la cual había apelado a la FIFA, que ha desestimado su petición.



El conjunto rojiblanco solicitará la suspensión cautelar de la sanción inmediatamente, según confirmaron a EFE fuentes del club madrileño, después de haber conocido este lunes que el Comité de Apelación de la FIFA desestimaba su apelación y confirmaba el "efecto mundial" de la sanción de la FA al lateral inglés.



Trippier fue sancionado el 23 de diciembre por "mala conducta en relación con las Reglas de Apuestas" del organismo inglés, lo que suponía diez semanas sin jugar ni entrenar y una multa de 70.000 libras (78.500 euros).

Según el comunicado de la FA, se le atribuían "siete supuestas infracciones de la Regla E8 (1) (b) durante julio de 2019", antes de su fichaje por el Atlético de Madrid, de las que "una comisión independiente" comprobó "cuatro de los supuestos incumplimientos". Los otros "tres fueron desestimados en una audiencia personal".



Desde que conoció la sanción, el Atlético se sintió perjudicado. "Me parece sumamente injusto que el Atlético de Madrid se vea en esta situación cuando sale beneficiada la Federación Inglesa, que es la que toma la decisión a partir de esa resolución", dijo el entrenador Diego Simeone, tras el primer duelo de baja de Trippier.



El lateral inglés se perdió por esta decisión el duelo de la decimosexta jornada de Liga contra el Getafe, y tampoco pudo jugar la siguiente jornada ante el Alavés, el mismo día en que se confirmó la suspensión cautelar de la sanción por la FIFA, ya que no había entrenado ni se había desplazado a Vitoria, sede de aquel partido; pero sí retornó al césped del rojiblanco el martes pasado ante el Sevilla.



En el caso de que el TAS no concediera la cautelar, el jugador solo cumplirá sanción hasta el 28 de febrero como plazo máximo, ya que cuando la FIFA aprobó la cautelar la Federación Inglesa pidió a la comisión independiente que reguló el caso que detuviera el tiempo de sanción para que la cumpliera de forma completa, pero esta comisión negó esa posibilidad, explicaron a EFE fuentes de la FA.



De esta manera, Trippier se perdería como máximo nueve partidos, ocho de LaLiga Santander ante Eibar, Valencia, Cádiz, Celta, Granada, dos partidos contra el Levante y Villarreal, y la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea inglés en el Wanda Metropolitano (23 de febrero).





Así, el lateral inglés podría regresar, como muy tarde, para el derbi contra el Real Madrid correspondiente a la jornada 26, previsto para el fin de semana del 6 y 7 de marzo. Siempre y cuando no sea exonerado de esa sanción antes, cautelarmente o de forma definitiva, por el TAS.



También llegaría a la vuelta de octavos de 'Champions' contra el Chelsea (17 de marzo en Stamford Bridge) y los partidos de clasificación al Mundial de Catar 2022 de la selección inglesa, que juega contra San Marino el 25 de marzo, Albania el 28 y Polonia el 31.