EFE

Eliminado y desfigurado de la forma más deprimente de la Liga de Campeones el pasado martes en Turín, el Atlético de Madrid se aferra ya invariablemente a la Liga y a San Mamés, donde le aguarda el Athletic Club y un examen tan definitivo para uno, por el campeonato, como para otro, por entrar en Europa.



Aún sigue latente la decepción, el planteamiento fallido de Diego Simeone y el dolor del partido contra el Juventus, que le ha limitado a una sola competición, la Liga, a falta de once jornadas, con la dificultad de remontar siete puntos al Barcelona, pero también la responsabilidad de competir hasta el último segundo.



Segundo de momento, la presión es agobiante en el nuevo San Mamés. O gana o se despide de la Liga. No hay más margen de maniobra para un grupo zarandeado el martes, pero que ya ha demostrado unas cuantas veces su capacidad de reacción. La necesita con celeridad, pero también con una constancia rigurosa en estas once jornadas.



Porque la Liga pasa previsiblemente por ganarlo todo de aquí al final del curso y esperar algunos tropiezos del Barcelona, mientras avista ya el duelo directo con él en tres jornadas en el Camp Nou, que sólo tendrá la dimensión más transcendente si es capaz de vencer los tres partidos que trazan su trayecto hacia ese encuentro.



El primero, con el Athletic, lo encara con un ataque imponente. Simeone, bajo el foco de las críticas por su planteamiento en Turín, planea juntar por primera vez en el once titular a Diego Costa, de vuelta al equipo después de tres partidos de baja, Álvaro Morata y Antoine Griezmann, con el francés de media punta detrás de ambos.



Una fórmula esperada desde el momento en que fichó a Morata el pasado enero y que sólo ha sido posible en tres encuentros. En dos de ellos no la utilizó, con Morata como recambio de Diego Costa (en el 2-0 con el Juventus) o viceversa (en el 2-0 con el Villarreal), y en uno, en el 0-1 en Vallecas, la empleó sólo en el tramo final. En ningún choque más ha tenido a los tres listos para un encuentro.



Ahora sí. Y los tres apuntan al once, aunque Simeone también maneja la alternativa de Thomas Lemar si finalmente no se decide por esa tripleta ofensiva. La acompañará con una línea de tres en el medio campo: Thomas Partey, Rodrigo Hernández y Koke Resurrección.



Saúl Ñíguez ejercerá de nuevo de lateral izquierdo, una posición dañada por las lesiones de Lucas Hernández, que se perderá su séptimo encuentro seguido por una distensión ligamentosa en la rodilla derecha -está de baja desde el 10 de febrero-, y Filipe Luis, fuera de los últimos dos choques por una dolencia en el sóleo.



Juanfran Torres, por la derecha, y José María Giménez y Diego Godín, por el centro, se mantendrán en una zaga con sólo tres hombres disponibles del primer equipo, porque a las ausencias de Lucas y Filipe se sumaron el miércoles Santiago Arias y Stefan Savic, con sendas lesiones musculares después del choque en Turín. También está con molestias el extremo Víctor Machín, 'Vitolo'.



Enfrente, el Athletic Club también necesita la reacción en San Mamés, en este caso por el parón que han supuesto las últimas dos jornadas, en las que sólo ha sumado un punto de seis posibles, y que han frenado su remontada en la tabla desde los puestos de descenso, en una trayectoria con Gaizka Garitano de números de 'Champions'.



Pero la derrota en Mestalla y el empate en Bilbao frente al Espanyol le recordaron al Athletic que, a pesar de haber dejado el descenso ya lejano -todavía lo tiene a 8 puntos-, como no sea capaz de adelantarse en el marcador sus opciones de triunfo son ínfimas.

.@Simeone le pidió a la afición del @Atleti que descargue su frustración tras la goleada sufrida ante la @juventusfces contra su persona https://t.co/IzKhN7FJco — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 15, 2019



De hecho, hasta que Raúl García empató el viernes pasado el gol del 'periquito' argentino Facundo Ferreyra, el conjunto vasco había caído en todos los partidos -no muchos, solo tres-, en los que el rival marcó el primer gol del encuentro.



Para un partido que en los últimos años no suele darle más que disgustos, el Athletic sufre tres bajas de calado. Las del goleador Aritz Aduriz, de larga duración; Ander Capa, jugador clave en el resurgir con Garitano; y el internacional Iñigo Martínez, de nuevo llamado por Luis Enrique Martínez y ausente por sanción.

Además, habrá que ver el estado del capitán Markel Susaeta y Mikel Balenziaga, sin quienes al técnico de Derio se le restringirían las opciones por las bandas.



A pesar de ello, el once del Athletic parece bastante claro con Unai Núñez seguro recambio de Iñigo y las dudas de Beñat Etxebarria o Mikel San José junto a Dani García en el doble pivote e Ibai Gómez o Iñigo Córdoba en banda si no juega Susaeta.



Por lo demás, parecen fijos Iago Herrerín en la portería, Oscar de Marcos, Yeray Álvarez y Yuri Berchiche junto a Núñez en defensa, y Raúl García, Iker Muniain, este viernes de nuevo citado por la selección, e Iñaki Williams en ataque.



Aunque habrá que ver cómo coloca Garitano a los tres sobre el terreno de juego, ya que la fórmula de Raúl de media punta y Muniain en banda no le está dando al equipo el juego esperado. Y menos en San Mamés con Williams en la punta de ataque.



- Posibles Alineaciones:



Athletic Club: Herrerín; De Marcos, Yeray, Núñez, Yuri; Dani García, Beñat; Ibai, Raúl García, Muniain; y Williams.



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Saúl; Thomas, Rodrigo, Koke; Griezmann; Diego Costa y Morata.



Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés).



Árbitro VAR: Alejandro José Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).



Estadio: San Mamés.



Hora: 18.30 hora local (1:20PM ET) - EN VIVO por beIN SPORTS