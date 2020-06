EFE

Aunque el escenario no será el Ciudad de Valencia sino el estadio Camilo Cano de La Nucía, en Alicante, cada visita al Levante provoca un mecanismo inmediato de alerta especial en el Atlético de Madrid de Diego Simeone, ante un territorio adverso, donde sólo ha ganado en uno de sus siete desplazamientos en la Liga, para defender su reconquistada tercera posición contra un rival ya casi salvado.



Excepto una vez, con el rotundo 0-5 del 27 de noviembre de 2017, la frustración, incluso la decepción, ha sido el adjetivo más común del conjunto rojiblanco cada vez que ha acudido a casa de ese oponente, que le ha empatado en tres ocasiones y le ha derrotado en otras tres, con especial énfasis en 2013-14, en la antepenúltima jornada, con el Atlético con la Liga en disputa, o en 2015-16, cuando cayó allí en la penúltima cita con la Liga también en juego.



Sólo el Barcelona supera al Levante como local más dañino para el Atlético de Simeone en sus ocho temporadas y media al frente del equipo. En el Camp Nou jamás ha ganado en 12 visitas. Al Levante sólo le ha vencido una vez. No hay terrenos más problemáticos para el conjunto rojiblanco desde que lo dirige el técnico argentino. Pero en el otro banquillo, Paco López, su homólogo en los azulgranas, nunca ha ganado al Atlético en sus cuatro enfrentamientos.



Avisado está el Atlético no sólo por eso, sino también por el buen momento del Levante, invicto como él en la reanudación del campeonato. Ya frustró al Valencia (1-1), al Sevilla (1-1) y al Espanyol (1-3) para situarse con 38 puntos. Son doce de ventaja respecto a la zona de descenso, con lo que está prácticamente salvado y con ocho jornadas por delante incluso podría aspirar, con un espectacular final de campaña, a los puestos de Liga Europa.

La Liga de Campeones es el objetivo del Atlético -la clasificación ahora en la Liga y el título después cuando se reanude la competición europea-. Lo primero lo encamina partido a partido. Antes del parón era sexto. Tres jornadas después es tercero, porque a su empate inicial con el Athletic Club (1-1) respondió con un contundente 0-5 en Pamplona ante Osasuna y con un apuradísimo triunfo en casa el sábado contra el Valladolid (1-0).



Su regreso al podio -nueve jornadas después- implica ahora su defensa. En eso está el Atlético, que ha agrandado su renta sobre el quinto clasificado, el Getafe, a cuatro puntos, que ha enlazado dos victorias seguidas por primera vez desde el pasado enero y que lo ha hecho, además, con la dosificación de esfuerzos de sus futbolistas: en tres duelos han jugado 19 jugadores distintos (todos menos Vitolo, Saponjic, Adán y los lesionados Sime Vrsaljko y Felipe Monteiro) en el once titular, que este martes recuperará un aspecto muy clásico en su cuarto encuentro en nada más diez días.

Porque volverán a él futbolistas indiscutibles hoy en día en la alineación y que descansaron de inicio o todo el encuentro el pasado sábado, como el central Stefan Savic, el lateral izquierdo Renan Lodi y los centrocampistas Saul Ñíguez y Koke Resurrección. También el delantero Diego Costa y quizá Ángel Correa a la banda derecha.



Es lo esperado en un equipo en el que repetirán Jan Oblak, Kieran Trippier, José María Giménez, Joao Félix y Thomas Partey y del que saldrían, entre otros, Héctor Herrera o Álvaro Morata, previsiblemente.



Esa es la probable alineación del Atlético, que encadena diez partidos invicto entre todas las competiciones, con seis triunfos y cuatro empates, y que se reivindicó hace una semana como visitante, con el 0-5 al Osasuna; un marcador que, en cualquier caso, no esconde los problemas de todo el curso lejos del Wanda Metropolitano. Por ejemplo, sólo ha ganado en dos de sus últimos 12 choques fuera de casa en LaLiga Santander.



Enfrente, en el Levante, Paco López, su entrenador, recupera para este partido a Rubén Rochina, que se perdió por sanción el duelo ante el Espanyol, y podría hacer, de nuevo, cambios en el once inicial, aunque futbolistas como Miramón, Clerc o Vezo parecen fijos en el equipo titular en defensa y Bruno, tal y como hizo el entrenador hace dos partidos, podría darle descanso a Sergio Postigo.



A pesar de haber jugado juntos los tres partidos como titulares, Campaña y Vukcevic, salvo alguna molestia física, se mantendrían en el once, aunque tanto Melero como Radoja están preparados para jugar, y Rochina y Bardhi lo harían en las bandas de la medular.



Mayoral es el único de los tres delanteros que ha marcado en esta nueva temporada y parece tener un sitio seguro en el equipo, mientras que Roger y Morales pelean por acompañar al madrileño en el once inicial.