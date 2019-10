EFE

- Diego Simeone recupera el ataque Álvaro Morata-Diego Costa al asalto de la cima de la clasificación y de la fortaleza del Alavés, que sólo ha recibido un gol en sus cinco partidos en casa y que somete a verificación la reacción del equipo rojiblanco en la última semana, con dos triunfos seguidos.

No ganaba dos partidos consecutivos como ahora, con las victorias contra el Bayer Leverkusen (1-0), el pasado martes en la Liga de Campeones, y contra el Athletic Club (2-0), el sábado en la Liga, desde las tres primeras citas de la temporada, mientras aún rebusca el nivel más competitivo y acorde a sus máximas aspiraciones.

Porque el Atlético aún no es el Atlético que se presuponía no hace mucho, con una impresionante pretemporada. Con un equipo "nuevo" como insisten en el vestuario, aún está en construcción, sin la regularidad que estabiliza cualquier bloque, pero con el margen de mejora indudable que le propone entre los favoritos para todo.

Mientras crecen individualidades como Álvaro Morata, reencontrado con el gol en cada uno de los dos últimos choques; Felipe Monteiro, un central de unas condiciones y una jerarquía incontestables hoy por hoy en el equipo rojiblanco; o Mario Hermoso, reivindicado en los dos duelos recientes, se consolida una indispensable: Jan Oblak.

En su retaguardia y en su sensacional guardameta se ha sostenido el Atlético, el equipo menos goleado de la Liga, con sólo cinco tantos en contra. En sus últimos ocho partidos oficiales, entre el torneo español y la Liga de Campeones, ha recibido sólo uno, marcado por el Valencia. Los otros siete duelos los terminó sin ningún daño.

A un punto del liderato del Granada, desde ahí resurge el Atlético, sin Joao Félix, José María Giménez y Stefan Savic, por diferentes lesiones, para Vitoria, donde la pasada temporada ganó por 0-4; el triunfo más concluyente de los últimos tiempos como visitante del equipo rojiblanco, con demasiados altibajos fuera.

Los números lo ratifican: sólo ha ganado la mitad de sus últimas catorce salidas en la Liga, con cinco derrotas y dos empates, o ni siquiera eso si se amplía el radio de acción hasta los 29 choques más recientes como visitante, con once victorias, nueve empates y nueve derrotas. Su último duelo a domicilio fue 0-0 en Valladolid.

En su cuarto partido en doce días no se prevén tampoco demasiados cambios. Aparte del regreso de Costa, que descansó de inicio contra el Athletic Club, se prevén, si acaso, mínimos retoques en el once, como la opción de Santiago Arias por Kieran Trippier en el lateral derecho o de Marcos Llorente para alguna rotación en el medio, además de la duda entre Thomas Lemar o Ángel Correa por una banda.

Enfrente estará el Alavés, que gana enteros en su feudo. Los albiazules regresan al coliseo vitoriano después de sufrir una dura derrota ante el Villarreal (4-1), que supuso un castigo mayor de lo que mereció el equipo 'babazorro' en el estadio de La Cerámica.

Los de Asier Garitano necesitan recuperar sensaciones en su cancha, en la que sólo han recibido un gol, del Sevila en la cuarta jornada y que derivó en la única derrota como local.

El técnico bergarés no podrá contar con Rodrigo Ely, pero sí con Tomás Pina, que ya está recuperado de su lesión muscular, pero no saldrá de inicio en un equipo que no cambiará mucho respecto al de las últimas jornadas.

Fernando Pacheco defenderá la portería y estará acompañado en la zaga por Rubén Duarte, Víctor Laguardia, Lisandro Magallán y Martín Aguirregabiria, aunque Ximo Navarro podría regresar al equipo para contener la profundidad por las bandas de su adversario.

El centro del campo volverá a tener a la pareja de las dos últimas jornadas formada por Manu García y Wakaso Mubarak, además de Luis Rioja y Aleix Vidal por las bandas.

En punta podrían repetir la dupla gallega compuesta por Joselu Mato y Lucas Pérez, aunque Garitano tiene la opción de recuperar a Pere Pons para formar un medio campo más poblado.