🙌 @ktrippier2, @joaofelix79 y @h.herrera16 se ejercitaron este viernes con el grupo 😃 - 🙌 @ktrippier2, @joaofelix79 and @h.herrera16 trained with the rest of the team on Friday! 🕺🏻 - 🙌 @ktrippier2, @joaofelix79 et @h.herrera16 se sont entraînés avec le groupe ! 😃 🔴⚪ #AúpaAtleti

A post shared by Atlético de Madrid (@atleticodemadrid) on Feb 21, 2020 at 8:06am PST