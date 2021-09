EFE

A poco más de dos días de recibir al Barcelona en el Wanda Metropolitano, este sábado en el primer partido con el estadio rojiblanco con el aforo completo desde la pandemia, el Atlético de Madrid afinó la puntería en su entrenamiento de este jueves.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



El trabajo ofensivo fue una de las claves de la sesión matutina del equipo rojiblanco en su ciudad deportiva, con todos los futbolistas del plantel que dirige el argentino Diego Pablo Simeone en buen estado, aunque no podrá contar con el centrocampista francés Geoffrey Kondogbia, que tiene que cumplir un partido de sanción tras recibir la quinta amarilla de la temporada ante el Alavés.



El Atlético acumula más de un mes empezando los encuentros cuesta arriba: le ha ocurrido así ante el Milán (remontó para el 1-2), Alavés (perdió 1-0), Getafe (remontó, 1-2), Espanyol (remontó, 1-2) y Villarreal (empató 2-2). Los dos restantes fueron empates a cero ante Oporto y Athletic, ambos en casa. Por ello, Simeone busca soluciones con sus delanteros.



Con ellos se quedó en la parte final del entrenamiento para ensayar ejercicios de definición ante el portero esloveno Jan Oblak, y combinó a varios juntos en los ejercicios, sin un ensayo de once contra once definido, pero sí con algunas intuiciones.



Entre ellas, la posibilidad de utilizar en algún momento del partido a sus cuatro principales atacantes juntos: el uruguayo Luis Suárez, el francés Antoine Griezmann, el argentino Ángel Correa y el portugués Joao Félix, como ocurrió en la remontada en San Siro.



El argentino Rodrigo de Paul y el francés Thomas Lemar también estaban en su mismo grupo. Muchas variantes en ataque en un ejercicio en el que Marcos Llorente y 'Koke' Resurrección estaban en otro grupo y parece difícil que no sean de la partida ante el conjunto azulgrana.



Por otro lado, el belga Yannick Carrasco apunta a perder su sitio, ya que formó en el mismo grupo que el sancionado Kondogbia y el mexicano Héctor Herrera, así como el brasileño Felipe Monteiro, que volvería al banquillo habida cuenta que el montenegrino Stefan Savic sí puede jugar en Liga, ya que en la Liga de Campeones arrastra una sanción de cuatro partidos, de los que ha cumplido dos.



Muchas incógnitas, incluida la posibilidad de que el Atlético deshaga la defensa de tres centrales para disponer su en otros tiempos clásico esquema 4-4-2, la única manera en la que actualmente puede hacer hueco a sus cuatro atacantes estrella, dos por el centro y dos por las bandas, escoltados por dos pivotes, que por lo general han sido Koke y Llorente, aunque Lemar y De Paul llaman a la puerta.



Simeone seguirá ultimando su presentación ante el Barcelona este viernes por la mañana en el escenario del encuentro, el Wanda Metropolitano, donde entrenará y atenderá posteriormente a los medios de comunicación en una rueda de prensa presencial en el coliseo rojiblanco.



El Atlético aspira a llenar su estadio en este primer encuentro con aforo completo, y ha puesto a la venta entradas al público general a través de su página web y las taquillas, una vez ha pasado el periodo preferente para los socios del equipo rojiblanco.