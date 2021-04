EFE

El Atlético de Madrid jamás ha logrado un pleno de ocho victorias en las últimas ocho jornadas en la era Diego Simeone ni tampoco ha alcanzado los 91 puntos en una Liga en su historia; las únicas dos fórmulas para ser campeón esta campaña sin depender de nadie más que de él mismo, cuyo primer reto será este domingo ante el Eibar con Koke Resurrección ya disponible.



En los demás escenarios o combinaciones de resultados, en cuanto se deje un punto en alguna de las ocho citas que le quedan al líder de la clasificación (Eibar, Huesca, Athletic, Elche, Barcelona, Real Sociedad, Osasuna y Valladolid son los adversarios que le restan para el cierre del torneo), ya deberá atender a marcadores ajenos.



Porque su margen de error ya está reducido a la mínima expresión mientras crece al máximo el acecho de sus adversarios y la alerta propia en su liderato, porque nada más ha sumado 17 de los últimos 33 puntos disputados en las once jornadas más recientes, de las que sólo ha ganado cuatro. A la vez, empató cinco y perdió dos partidos.







Pero nadie más que él depende de sí mismo, porque aún conserva un punto de ventaja respecto al Real Madrid, con el que tiene perdida la diferencia particular (cayó 2-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano y empató 1-1 en el Wanda Metropolitano); dos sobre el Barcelona, al que ganó en casa por 1-0 y con el que tiene pendiente el segundo duelo en el Camp Nou -a falta de cuatro citas-; y seis sobre el Sevilla, al que sí superaría en un empate a puntos en la tabla.



En su calculadora surge nada más un registro inalcanzable hoy para sus perseguidores, pero también para él a lo largo de toda su historia en la Liga: 91 puntos. Nadie más que él puede llegar a tal cifra en este curso. Lo más cerca que ha estado de esa cantidad son los 90 puntos que lo coronaron como campeón en 2013-14, ya con Simeone como entrenador. Es un récord en 118 años del club.



No hay más ejemplos a lo largo de su existencia con una media como la de entonces (2,36 puntos por encuentro). De los diez más cercanos, seis son a las órdenes de su actual técnico, pero ninguna llega a tal promedio. Ni 2015-16, cuando terminó tercero con 88 puntos (2,31 por jornada), también con Simeone; ni 1964-65 (2,1); ni 2017-18, con 79 puntos (2,078); ni 1995-96, en el 'doblete', con 2,071; ni 2014-15 y 2016-17, con 2,052; ni 1991-92, con 2,02; ni 2012-13, 2018-19 y 1972-73, con una media de dos por encuentro.



UN PLENO DESCONOCIDO EN LA ERA SIMEONE



Y para llegar a esos 91 puntos, el Atlético también necesita otro récord en la era Simeone: ganar sus últimos ocho partidos de LaLiga Santander, que, por ahora, no lo ha conseguido con el técnico argentino, cuya mejor marca en ese sentido data del curso 2015-16, cuando logró 21 de los 24 puntos en juego en el esprint final.



Entonces, en plena pugna también por la Liga -terminó tercero con 88 puntos, a tres del campeón, que fue el Barcelona-, ganó siete de sus últimos ocho encuentros. Seis fueron consecutivos (5-1 al Betis, 1-3 al Espanyol, 3-0 al Granada, 0-1 al Athletic Club, 1-0 al Málaga y 1-0 al Rayo), luego perdió con el Levante (2-1) y acabó el campeonato sin nada en juego con una victoria por 2-0 ante el Celta.



Sus otros ocho tramos finales de Liga con el Atlético están por debajo: los 18 puntos del pasado curso; los 17 de 2018-19, 2016-17 y 2013-14 -en este último caso le bastaron para conquistar la Liga-; los 16 de 2011-12; los 14 de 2012-13; los 13 de 2014-15 y los 12 de 2017-18, todos aparentemente insuficientes hoy para ser el campeón que pretende de la competición, que ya no tiene margen de error.



El primer reto, este domingo, es el Eibar. Ya está Koke a disposición de Diego Simeone, directo al once titular en las pruebas del técnico en la sesión matutina de este jueves en estadio Wanda Metropolitano, en la que insistió con el resto dentro de un 4-4-2 o 4-3-3, dependiendo del momento del juego: el portero Jan Oblak; los defensas Sime Vrsaljko, Stefan Savic, José María Giménez y Renan Lodi; los medios Saúl Ñíguez, Koke, Héctor Herrera y Yannick Carrasco; y los delanteros Marcos Llorente y Ángel Correa.



El once aún está condicionado, sobre todo, por la duda de Kieran Trippier, que se entrenó al margen por el golpe lumbar con el Betis. No saltaron al césped ni Thomas Lemar, en duda por unas molestias, ni Mario Hermoso, con trabajo alternativo, ni Luis Suárez, con una lesión muscular en el gemelo, ni Joao Félix, con un esguince en el tobillo derecho. Los dos últimos están descartados para el domingo.