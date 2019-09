GOAL

Real Madrid, Barcelona y Atlético copan el podio de inversión en Europa. Los blancos vuelven a reinar seis años después y los rojiblancos se instalan definitivamente en la élite el mercado europeo.Y por supuesto, la Premier League aún sigue, un año más, gastando más que LaLiga en fichajes. Son algunas conclusiones que se extraen del informe Football Transfer Review 2020 de Prime Time Sport. El informe fue presentado por Esteve Calzada, CEO de Prime Time Sport, en el Congreso Soccerex Europe.

Sin embargo, una de las conclusiones que más llama la atención está en el capítulo de ventas. Entre otras cosas, por el Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simeone no sólo ocupa el primer lugar en cuanto al Top-10 de clubes europeos que han vendido por más dinero este verano, sino que también ocupa el Top-3 respecto a los clubes que más dinero han recaudado por sus ventas en los últimos cinco años. En concreto, el Atleti ha vendido en esta ventana de fichajes por 311 millones, mientras que en los últimos cinco años lo ha hecho por 660 "kilos·.

Temporada 2019-20: Top-10 Equipos de Europa que han recaudado más dinero por venta de jugadores

Club Ingreso Ventas/ Millones € 1 Atlético de Madrid 311 2 Juventus Turín 202 3 Benfica 189 4 FC Barcelona 155 5 Lille 143 6 Chelsea FC 137 7 Olympique Lyonnais 133 8 Real Madrid CF 115 9 Hoffenheim 112 10 Eintreacht Frankfurt 102

No hace falta ser muy listo para deducir que el Atleti se reinventa cada temporada, haciendo gala de una política muy definida: compra jugadores con el dinero que recibe por vender. Un modelo que seguramente no es el deseado por muchos aficionados, pero que le está funcionando al equipo rojiblanco a las mil maravillas en los últimos años. En el último lustro, sólo AS Monaco y Juventus de Turín han vendido jugadores por más dinero que el equipo colchonero.

Últimas 5 temporadas: Top-10 Equipos de Europa que han recaudado más dinero por venta de jugadores