Jorge Resurrección "Koke", capitán del Atlético de Madrid, ha concedido una entrevista al diario "As" en la que se ha respasado la actualidad rojiblanca de cara al derbi madrileño de este fin de semana. No obstante, "Koke" también ha tenido palabras para referirse a Leo Messi, el crack del FC Barcelona. Preguntado por la hipotética y utópica posibilidad de convencer a Messi para que algún día pudiera vestir de rojiblanco, el capitán del Atlético de Madrid ha confesado que muchas veces se pregunta cómo sería posible convencer al argentino.

"Es bueno ese chico sí, es bueno (risas). Es difícil. Leo ha hecho su carrera en Barcelona, será complicado que salga de allí", ha dicho "Koke", para después continuar con su reflexión y explicar "¿Por qué no en el Atleti? A veces hablando con amigos nos reímos mucho y nos preguntamos: ¿Cómo convencerías a Messi para traerlo al Atlético?", se ha preguntado en voz alta.

En opinión del jugador del Atleti "en lo económico es difícil porque no puedes pagar el sueldo que gana en Barcelona. Tirándole el tema de la Champions, si no tenemos ninguna Champions, a lo mejor se le podría convencer por ahí. Nunca se sabe. Los jugadores muchas veces nos medimos por el hambre de ganar cosas y cosas que a lo mejor en clubes no se han podido ganar", ha asegurado

Por último, ha comentado "a lo mejor, tirándole así Suárez, le pueda convencer. Es fútbol, tenemos una gran plantilla, los jugadores que tenemos son espectaculares y ojalá sea el gran año de la Champions para el Atleti".

Messi sigue absolutamente concentrado en acabar la temporada lo mejor posible con su equipo, el FC Barcelona, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021. A partir del día 1 de enero, el crack argentino es libre para negociar con cualquie club, si es que así lo desea.