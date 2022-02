EFE

De nuevo un zurdazo de Marco Asensio permitió al Real Madrid sacar adelante su partido en el Santiago Bernabéu, esta vez ante el Alavés (3-0), y cuanto menos defender su ventaja respecto al Sevilla al frente de LaLiga Santander.

Como ocurrió en el anterior encuentro liguero ante el Granada, un zapatazo del balear en el segundo periodo desatascó el encuentro para el equipo blanco, otra comparecencia que se le estaba atragantando ante un rival que lucha por la permanencia y que es el peor visitante de la competición.



En esta oportunidad su tremendo zurdazo llegó a los 63 minutos y justo después de que el propio Marco Asensio le pusiera en bandeja un gol a Pere Pons con una cesión fallida, pero el jugador del Alavés, tras regatear al belga Thibaut Courtois, remató fuera.



Se redimió Asensio, que no había tenido ni mucho menos un buen partido. Se sintió herido tras escuchar pitos tras la acción que pudo causar el gol del Alavés. Aliviado, pidió nada más marcar más apoyo de la afición y cuando fue reemplazado recibió la ovación del público del Bernabéu.



El cuadro de José Luis Mendilíbar perdió la compostura y el líder se sintió más cómodo. Recuperó parte de la confianza y la precisión que le había faltado. Gozó de más espacios y tras enviar Karim Benzema un balón a un palo a pase de Vinicius se intercambiaron los papeles en la mejor jugada del partido, centró el galo y remató el 2-0 el brasileño, que no marcaba desde el 8 de enero.



La victoria, redondeada con un penalti en la prolongación que transformó Benzema, supone un respiro para el conjunto del italiano Carlo Ancelotti tras el empate en Villarreal y la derrota en París ante el PSG en la Liga de Campeones. Era imprescindible para impedir que el Sevilla le metiera más presión. Con este resultado tiene siete puntos de ventaja.



El cuadro andaluz visitará este domingo al Espanyol con la misión de mantenerse a cuatro para seguir teniendo opciones claras de luchar por el título.



El Atlético de Madrid se recompuso después de la inesperada y dolorosa derrota ante el Levante con un triunfo a la postre contundente en El Sadar ante Osasuna (0-3), lo que le devuelve a la zona 'Champions' a la espera de lo que haga este domingo el Barcelona en Mestalla ante el Valencia.



No ganaba el cuadro del argentino Diego Pablo Simeone lejos del Wanda Metropolitano desde finales de noviembre. No llegaba a Pamplona ni de lejos en su mejor estado. Pero encontró a Joao Felix, quien además celebró su partido cien con el primer gol del encuentro.



A los tres minutos el Atlético ya mandaba a un Osasuna que fue valiente. Llegó y creó peligro ante Jan Oblak, pero fue el uruguayo Luis Suárez, con un disparo lejano con Sergio Herrero fuera de su portería, el que acertó justo antes de la hora.



El charrúa liquidó al cuadro de Jagoba Arrasate. Perdió buena parte de la fe. El Atlético esta vez sí que supo manejar la situación y la guinda la puso en la prolongación el argentino Ángel Correa, que había reemplazado a Marcos Llorente.



El Villarreal afianzó su escalada hacia la zona europea con su tercera victoria en los últimos cuatro partidos, al imponerse por 1-4 en el nuevo Los Cármenes al necesitado Granada en un día grande para el neerlandés Arnaut Danjuma, que logró su primer triplete en el fútbol español. El triunfo tiene, además, una dedicatoria especial, para José Manuel Llaneza, vicepresidente del club, que esta semana anunció que padecía leucemia.



El triunfo quizá es un castigo excesivo para el equipo de Robert Moreno, pero premia la eficacia de los hombres de Unai Emery, su buen primer tiempo y la respuesta contundente al intento de reacción del cuadro local.



Danjuma puso las primeras diferencias en el periodo inicial y con su segundo penalti impidió que culminara la reacción del Granada, plasmada con otra pena máxima que transformó Luis Milla. Moi Gómez, ya en la prolongación, selló el definitivo 1-4 que refuerza la moral del conjunto castellonense antes de recibir en los octavos de final de la 'Champions' al Juventus.



Para el Granada, que lleva siete jornadas sin ganar, fue otro palo. Sufrió la quinta derrota consecutiva, que le mantiene con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso, que marcan Alavés y Cádiz, que para su fortuna no pudieron ganar este sábado.



Y es que mientras el Alavés cayó derrotado en el Bernabéu, el Cádiz no pudo obtener el primer triunfo de la temporada en su feudo del Nuevo Mirandilla. El 1-1 también supone otro frenazo al despegue del Getafe de Quique Sánchez Flores, que no ha ganado aún en ningún desplazamiento.



Una temprana pena máxima por mano de Álvaro Negredo, decretada por el árbitro tras visionar el vídeo, la aprovechó Borja Mayoral para adelantar al equipo madrileño, que, en cambio, no lo supo rentabilizar.



El Cádiz, notablemente ofensivo en esta ocasión, equilibró el partido en la prolongación del primer periodo con un disparo raso del propio Negredo (m.48+) tras un pase del hondureño Anthony 'Choco' Lozano que prolongó de tacón el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino.



Fue con todo el equipo de Sergio González en busca del triunfo, pero careció de precisión ante la portería de David Soria, aunque el Getafe, que salió menos al ataque, también tuvo alguna que otra opción que tampoco aprovechó.