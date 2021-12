EFE

El español Marco Asensio, futbolista del Real Madrid, aseguró que su objetivo es “ser importante” para el italiano Carlo Ancelotti, que ha contado con él de inicio en ocho ocasiones esta temporada, especialmente durante el último mes y medio en el que volvió a jugar de extremo derecho tras empezar siendo una opción para el técnico en el centro del campo.

“El objetivo es ser importante y estar el máximo tiempo posible en el campo ayudando al equipo. Lo que tiene que ver el míster es que cada vez que estoy en el campo rindo a un nivel alto”, dijo en una entrevista en Movistar+ al ser preguntado sobre si su objetivo es ser titular.



Previamente, habló de las rotaciones: “A veces es complicado, pero tengo mi objetivo claro y el colectivo también, que es intentar que sea un gran año para todos. Intento focalizarme en eso, en hacerlo lo mejor posible en los minutos que esté en el campo. Así está siendo y se están dando bien las cosas”.



Eso sí, el jugador balear no quiere hablar “ahora” de una posible salida del Real Madrid: “Es pronto para hablar de eso. Lo que me planteo es intentar hacerlo lo mejor posible y disfrutar como estoy haciendo ahora. Tener continuidad y a partir de ello ya veremos cómo van las cosas”, dijo.



Declaraciones a tres días del derbi frente al Atlético de Madrid (21:00 horas CET, -1 GMT), rival al que aventajan en diez puntos en la clasificación, aunque con un partido más.



“Es un partido importante para nosotros. Tenemos una ventaja, pero la Liga es larga. Jugamos en nuestro campo, que siempre es especial. Lo afrontamos a intentar ganar, hacer un buen partido y aumentar ese colchón”, comentó.



“Con el paso de los partidos hemos ido cogiendo muy buenas sensaciones todos. Estamos jugando y defendiendo muy bien, es un conjunto de muchas cosas que hacemos bien. Hemos ido mejorando partido a partido y es la dinámica que tenemos que seguir. Seguro que hay cosas a mejorar, pero hay otras que hacemos muy bien”, añadió sobre el nivel mostrado por el Real Madrid, que suma nueve partidos consecutivos ganando.



Para el derbi, es seria duda el uruguayo Luis Suárez, a quien se le diagnosticó este jueves que, tras marcharse lesionado del partido contra el Oporto, no sufre rotura en el músculo aductor: “Tiene otros grandes jugadores. Una individualidad siempre ayuda, pero tienen otros grandes jugadores y una plantilla muy complicada y muy fuerte”, valoró.



Por último, no quiso decir mucho acerca de la eliminación del Barcelona en fase de grupos de la Liga de Campeones: “Me da un poco igual lo que hagan los demás. Es un equipo que suele estar ahí, no ha podido ser y ya veremos qué será de ellos”, concluyó.