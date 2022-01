EFE

El delantero francés Anthony Martial, que jugará cedido en el Sevilla español hasta final de temporada, ha manifestado que gracias al "contacto con el director deportivo (Ramón Rodríguez 'Monchi') y con el entrenador (Julen Lopetegui), tenía claro que quería venir".



Martial manifestó en su presentación que conoce a Monchi "hace mucho tiempo" y que ya le que quería "antes", por lo que cuando le llamó, él entendió que quería que trabajaran juntos "para ayudarle al objetivo que tiene", por lo que llega con el propósito de "dar el máximo".

"Conozco muy bien a Lucas (Ocampos) y Jules (Koundé) y espero poder ayudarles. Me van a acoger todos muy bien, llego a gran club de España y reto es ayudarles para objetivo que tenemos todos para el final de temporada", dijo el punta galo de 26 años.



Señaló que ha "entrenado mucho en los últimos meses" pero "quería jugar más" de lo que lo venía haciendo en Inglaterra y por eso se ha decantado por "un gran club" al que espera "ayudar a conseguir sus objetivos de final de temporada", para lo que considera "esencial una buena conexión con los compañeros".



"Con el Sevilla nos conocemos de hace tiempo. Me querían de antes y, directamente, en cuanto me han llamado esta vez, hemos entendido que nos convenía a todos. Estamos muy bien clasificados, somos segundos. Otros grandes clubes competirán por lo mismo pero tenemos que ser muy consistentes", ha añadido el internacional galo sobre las opciones sevillistas de pelear el título liguero.



Anthony Martial cree que "más importante que actuar por la izquierda o como delantero axial es jugar, poder ayudar y dar lo máximo, aportar experiencia para ayudarles a seguir ganando", tanto en la Liga como en "otro gran objetivo como la Liga Europa", ya que desea "levantar esa copa".



El atacante natural de la región parisina dijo estar "listo para jugar ya si el míster quiere" porque siente la "necesita de sentir placer en el campo, marcar goles o dar asistencias" en un club con el que tiene contrato "por el momento, durante cinco meses" pero advirtió que "nunca se sabe qué traerá el futuro".