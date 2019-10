GOAL

Ni con la absoluta, ni con la Sub-21. Ansu Fati no ha sido convocado por ninguna de las dos selecciones españolas. Y entre otras cosas, por algo realmente sencillo: ahora mismo, no es seleccionable. Sí lo ha explicado el seleccionador Sub-21, Luis De la Fuente, al ser preguntado por la no inclusión de Fati en la lista. "No es seleccionable. Ansu Fati no está porque de momento no ha podido ser seleccionado por una cuestión de papeles", ha recalcado De la Fuente. Es decir, que Ansu no jugará, por ahora, para España, por trámites burocráticos.

La RFEF ha tramitado a toda prisa los papeles de Ansu Fati, pero la FIFA ha comunicado que aún tardará "entre cinco y siete días" en dar una respuesta, según fuentes federativas. Según ha podido contrastar Goal, la Federación trabaja contra el reloj para conseguir el permiso internacional, pero esa tramitación no está en su mano, sino en las de la FIFA.