EFE

El italiano Carlo Ancelotti, que acaba de ganar LaLiga con el Real Madrid, asumió que tras esta segunda etapa en el club blanco probablemente se retire.

⚪️ @MrAncelotti, en @PrimeVideo



🤨 “Después de esta etapa en el @realmadrid probablemente me retire"



😀 "Pero si el Real Madrid quiere que esté aquí otros 10 años, estaré otros 10 años”



📻 #PartidazoCOPE #UCL pic.twitter.com/eIUXxA6y3U — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 3, 2022

"Después de esta etapa en el Real Madrid probablemente me retire", admitió Ancelotti, que tiene contrato hasta 2024, en una entrevista con Prime Video, en la que, sin embargo, apuntó: "Pero si el Real me quiere aquí diez años, estaré otros diez años".



No descartó la posibilidad de dirigir una selección en el Mundial 2026 que tendrá lugar en Norteamérica, aunque le pareció "prematuro" expresarse con cierta seguridad al respecto.



El italiano, que se ha convertido en el primer técnico que gana el título en las cinco grandes ligas (España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania), reconoció que le gustaría pasar tiempo con sus nietos, irse de vacaciones con su esposa, visitar a su hermana más a menudo: "Hay tantas cosas que he descuidado y que me gustaría hacer. Ir a muchos sitios en los que nunca he estado".