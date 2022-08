EFE

El traspaso del brasileño Casemiro al Manchester United acelera la adaptación de su sustituto en la plantilla, el francés Aurélien Tchouaméni, de quien su técnico Carlo Ancelotti afirmó que "tiene que aprender" y mejorar conceptos posicionales para aportar el mismo rendimiento.



"Tchouaméni tiene que aprender, acostumbrarse a posicionarse mejor. La calidad que tiene es contundente en los duelos, es muy fuerte en el juego aéreo, tiene buen pie, llegada a portería rival. Está claro que no le voy a pedir que juegue como Casemiro. Su tiro desde fuera del área tenemos que aprovecharlo. Es muy joven y tiene que mejorar, pero está listo para jugar en el Real Madrid", explicó Ancelotti.



La marcha de Casemiro, defendió el técnico madridista, no debilitará a su plantilla. "Si se va tenemos a seis medios. Son suficientes para manejar toda la temporada. Estos seis, tenemos que decir que son muy muy buenos", defendió.



"Dentro de la plantilla tenemos recambio, hay muchos jugadores buenos que pueden jugar en esta posición. Tchouaméni ha sido fichado y es de los mejores medios que había en el mercado, tenemos la opción de Kroos que puede jugar en esta posición como hizo el segundo año que estuve en el Real Madrid cuando ganamos 22 partidos seguidos. Y tenemos a Camavinga", analizó el técnico.



"No tenemos uno de la características de Casemiro pero tenemos otros de otras. No solo con las suyas se se pueden jugar en esta posición, también se puede con otras. En mis equipos ahí jugó Pirlo y lo hizo muy bien. Está claro que defensivamente a Casemiuro es más parecido Tchouaméni que Kroos, pero también puede jugar en esa posición teniendo en cuenta que se va a jugar alrededor suyo", agregó.



El Real Madrid se mide el sábado al Celta de Vigo en Balaídos y pese a la situación de los últimos días con Casemiro, defendió Ancelotti el buen momento en el que llegan a la cita liguera.



"El partido lo hemos preparado bien, va a ser distinto al del Almería. Siempre ha sido difícil jugar en Vigo pero tenemos confianza. El momento del equipo parece bueno, el equipo está bien preparado. El año pasado fue clave para ganar la Liga, este año llega pronto pero queremos seguir en buena dinámica y lucharemos para ganar", sentenció.