EFE

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se rindió al brasileño Vinicius Junior, de quien dijo que "tiene algo especial", sorprendido por su "facilidad para meter goles" y capacitado para ser decisivo en un partido en el que había sido frenado antes de dar un paso "para ser el mejor jugador del mundo".

VINI JR. TAKE A BOW 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/LxHO7WQOBI — ESPN (@espn) November 28, 2021

"Es un gol extraordinario de un jugador que tiene algo especial en sus pies y en su físico", dijo Ancelotti en rueda de prensa. "Ha mostrado otra cualidad que nunca había mostrado, todos esperaban a un jugador formidable en el uno contra uno, no tuvo oportunidad de mostrarlo pero ha sido el jugador más importante. Es otro paso para ser el mejor jugador del mundo porque a veces no puedes hacer lo que te gusta pero lo importante es que esté centrado para ser eficaz en el partido y disfrutar cuando te llega la oportunidad".



El técnico madridista no ocultó su sorpresa ante la evolución en la definición del futbolista brasileño. "Me sorprende de Vinicius la calidad que tiene al marcar gol. Sus cualidades individuales no son una sorpresa, sabía bien que en el regate y en el uno contra uno, en rapidez, es muy fuerte. Ahora a todos nos sorprende la facilidad para meter goles que no tenía en el pasado".



No le costó reconocer a Ancelotti que el resultado más justo del partido ante el Sevilla habría sido un empate, en desacuerdo con Julen Lopetegui que aseguró que su equipo había merecido llevarse los tres puntos y el liderato del Santiago Bernabéu.