EFE

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, recordó a su jugador Eden Hazard, que desveló una relación distante entre ambos, que su falta de minutos obedece a que "en su posición juega un jugador que aporta mucho, que es Vinícius".



"La relación no es fría", respondió Ancelotti cuando fue preguntado en su comparecencia por las declaraciones del jugador belga, sin minutos desde el pasado 3 de enero en el estreno copero ante el Cacereño y que no aparece en un partido de LaLiga Santander desde septiembre del año pasado.



"Hay que valorar que Hazard ha sido muy honesto, es verdad que no hablo mucho con él porque hablar es cuestión de carácter y de que te encuentras mejor con unas personas que con otras, como ocurre con los hijos", añadió Ancelotti.



El técnico italiano quiso dejar claro que, pese a la falta de comunicación, no tiene queja de la profesionalidad de Hazard. "Lo más importante es que, hablemos mucho o no, juegue mucho o no, me respeta, como yo a él. No juega porque hay mucha competencia y no tengo que esconder que en su posición juega un jugador que en este momento nos aporta mucho, que es Vinícius".



Ancelotti dejó en manos del club lo que ocurra la próxima temporada con Hazard, que aparentemente no entra en sus planes pero al que aún le resta un año más de contrato. "Para el próximo año cuento con los jugadores que me pone el club a disposición", sentenció.