EFE

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que el brasileño Vinícius Junior, que recibió su décima tarjeta en LaLiga, "no gana nada" con sus protestas a los árbitros, pero añadió que su comportamiento no debe condicionar las decisiones posteriores que toman los colegiados, que aseguró afectan a su equipo.

"Está claro que protestando, Vinícius no gana nada. Pero también es bastante sorprendente que lleve diez amarillas esta Liga que no las tiene el mediocentro más feo. Es bastante sorprendente", dijo en rueda de prensa.

Para Ancelotti, el brasileño "tiene que mejorar algunos aspectos", pero denunció que recibe más castigo que los jugadores que le frenan con faltas. "La verdad es que le han sacado demasiadas tarjetas a él y menos a los que le dan las patadas".

El técnico italiano admite el castigo de la tarjeta a Vinícius por sus protestas pero dejó un mensaje a los colegiados, convencido de que sus decisiones están condicionadas posteriormente.

"Es un tema muy complicado. Claro que la protesta es tarjeta amarilla, pero después el árbitro es un juez al que la protesta no debe afectarle. Si un jugador protesta y después recibe la falta, debes pitarla", dijo.

"No es que no la pitas porque te ha protestado. El árbitro debe estar centrado en el partido y si uno protesta es amarilla, pero no puede afectar lo que pasa después en el partido y que no pite porque Vinícius ha protestado porque te acaba afectando en sus decisiones", sentenció.