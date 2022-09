EFE

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se mostró orgulloso del nivel dado por sus jugadores tras ampliar el pleno de victorias a nueve esta temporada, después de la victoria en el derbi contra el Atlético de Madrid (1-2) y aseguró que “no podría pedir más” a su equipo.



“Lo que ha salido bien en este inicio de temporada es que la plantilla es muy competitiva incluso sin Karim, que es el jugador más importante. Después, claramente hay algunas cosas que se pueden mejorar, esto es algo bastante normal. Pero la realidad es que no podría pedir más a este equipo. Hemos ganado todos los partidos hasta ahora y estoy orgulloso de entrenar a estos jugadores”, dijo en rueda de prensa.

“En la primera parte hemos manejado muy bien la salida desde atrás y con dos salidas desde Courtois hemos marcado dos goles. En la segunda parte nos hemos quitado la idea de hacer daño y esto nos ha afectado un poco porque hemos sufrido, aunque hasta entonces estaba controlado”, aseguró sobre el encuentro.



“Hemos defendido con un bloque bajo, estamos acostumbrados. Es claro que hemos quitado el peligro de los medios y de Joao Félix. Simeone me dice que hemos defendido bien en bloque bajo pues le digo ‘muchas gracias’ porque es un cumplido”, completó.



“El equipo ha remplazado bien a Karim. En estos partidos lo hemos hecho bien, todos los que han jugado en esa posición lo han hecho bien. Hoy Rodrygo marcó un gol espectacular”, valoró sobre el brasileño.



Además, ponderó el nivel de Rodrygo y Valverde: “Los dos son jugadores muy especiales. Son lo que tiene que ser ahora el futbolista moderno; que puede jugar en varias posiciones, tiene físico, técnico… los dos han progresado muchísimo. El futbol moderno va a aprovecharse de la intensidad que estos futbolistas muestran”, comentó.

Un Ancelotti que, aunque criticó un intento de regate de Vinicius, aseguró que, ni mucho menos, quiere quitarle su esencia.“Era un momento de dificultad del equipo. Este balón se podía manejar mejor, pero esto es Vinicius. No puedo quitar lo que es. Su talento nos permite marcar el gol del 0-2 que nos permite ganar este derbi”, dijo.Por último, Ancelotti se mostró cauto sobre el devenir de LaLiga Santander a pesar de su pleno de victorias: “El Barcelona lo está haciendo muy bien, nosotros también, el Atlético no ha empezado bien… pero esto es muy extraño y no se sabe lo que puede pasar después del Mundial. Va a ser una Liga más competida que el año pasado”, concluyó.