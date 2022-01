EFE

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que su equipo "estaba de vacaciones" y no compareció en el Coliseum Alfonso Pérez, donde encajaron la segunda derrota liguera de la temporada por rebajar "concentración" y mostrar falta de "compromiso".



"Hemos tenido una reacción los primeros diez minutos, después hemos estado más nerviosos, hemos perdido balones y hemos perdido los duelos. Regalamos el gol con un jugador que habitualmente destaca mucho en el aspecto defensivo (Militao). No hay mucho que decir de este partido salvo que nos hemos quedado un día más de vacaciones", manifestó en rueda de prensa.

"No ha sido el equipo de antes de Navidad, menos concentración y compromiso. No merecíamos perder, el empate era justo, pero has regalado un gol que significa una derrota. Es un toque de atención a un equipo que estaba de vacaciones", añadiendo siendo crítica con lo mostrado por sus jugadores.



Ancelotti no reclamó una acción que el Real Madrid pidió penalti sobre Marcelo por un agarrón y no reprochó nada al colegiado, salvo su criterio en las cartulinas amarillas. El árbitro no ha sido determinante. Me enfadé porque terminamos la primera parte con dos amarillas, una para mí que juro no he hecho falta y la otra par Rodrygo cuando creo que se pudieron sacar más amarillas".



No buscó excusas el técnico madridista que pidió una rápida reacción a sus jugadores. "No me preocupa que se corte la racha. Preparar estos partidos tras el periodo de Navidad con jugadores que viajan no es fácil pero hablar de esto sería buscar excusas. No hemos jugado bien, no merecíamos ganar pero tampoco perder".



Y se mostró sorprendido por la imagen dejada por sus jugadores tras la que le habían mostrado en la última sesión. "Ayer, no hace seis meses, después del entrenamiento les dije a los jugadores que me gustó mucho porque vi a un equipo enchufado. No es una crítica lo que digo, es lo mismo que les he dicho, puede ser que el entrenador también estuviese de vacaciones hoy. Miramos adelante sin dramas porque seguimos siendo líderes con mucha motivación e ilusión".



Por último explicó la suplencia del belga Eden Hazard. "La decisión de poner a Asensio y Rodrygo son pequeños detalles de los entrenamientos. Sabía que no aguantarían 90 minutos porque han tenido el covid y tendría a Hazard en la segunda parte más fresco. Lo ha intentado por banda izquierda sin encontrar muchas oportunidades".