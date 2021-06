EFE

El italiano Carlo Ancelotti fue presentado como entrenador del Real Madrid, al que vuelve tras su etapa entre 2013 y 2015, en un momento en el que la renovación del capitán Sergio Ramos está en el aire y, al ser preguntado sobre por si puede proyectar al equipo sin el central, comentó que “no” se imaginó un conjunto blanco sin él mismo como entrenador, “y pasó”.



“Lo que sé es que el Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones que tiene con la mejor plantilla posible. Sobre Sergio Ramos, he llegado ahora, tengo que hablar con el club y lo vamos a hacer en los próximos días. No me imaginé un Real Madrid sin Carlo Ancelotti y pasó lo tenemos que aceptar todos”, dijo en una rueda de prensa telemática.

“Lo claro es que Ramos es un jugador muy importante para el Real Madrid, ha sido fundamental para todos los éxitos que el club ha tenido. Vamos a hablar con el jugador, sé que está hablando de su renovación, pero no conozco los detalles. Cuando los conozca podré hablar más abierto”, añadió el italiano sobre la situación del central español.





Un Ancelotti que se mostró bromista en su primera rueda de prensa seis años después y que, además del caso de Sergio Ramos, no quiso mojarse sobre la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada.



“El regreso fue muy rápido, se ha hecho en días desde el sábado y no he tenido el tiempo de hablar con José Ángel del futuro de la plantilla. Conozco a muchos jugadores y me gusta volver a trabajar con ellos, y Ramos es uno de estos. Lo que va a ser la plantilla lo vamos a ver los próximos días”, comentó.



Un discurso que mantuvo al ser preguntado sobre si había pedido caras nuevas al presidente Florentino Pérez: “Al presidente le he visto poco, antes hemos hablado solo un rato, fue todo muy rápido hasta hoy y no hemos tenido tiempo de hablar. Ahora empezaremos a trabajar para hacer lo mejor para el Real Madrid. Al presidente le he dado las gracias porque estar aquí para mi es muy importante”, dijo.