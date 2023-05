EFE

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, desveló que en "el proyecto futuro del club" entra "fichar" un delantero, ya que el francés Karim Benzema "tiene una edad", 35 años, a pesar de que defienda el rendimiento del ariete durante esta temporada en la que suma 29 goles.

"El proyecto futuro del club es fichar un '9' porque Karim tiene una edad, pero como está ahora Karim no pensamos en esto y la delantera está funcionando muy bien. Karim ha tenido altibajos, pero han progresado Rodrygo y Vinicius, Asensio está haciéndolo muy bien... el problema no ha sido la delantera estos años -refiriéndose a la falta de compromiso defensivo de su equipo en algunos partidos-", comentó en rueda de prensa.

Ancelotti eludió hablar sobre si será el próximo seleccionador brasileño y negó que haya una fecha límite para adoptar una decisión. "Ya he dicho de que mi futuro no hablo, pero te contesto. La fecha límite es una tontería porque no ha hablado con nadie; pero no hablo de mi futuro", contestó.

VÍDEO | 🗣️ Ancelotti: "El proyecto de futuro del club es fichar un '9'. pic.twitter.com/ivt6i7jjlu — EFE Deportes (@EFEdeportes) May 1, 2023

En otros temas, se quejó de "un horario que no tiene sentido" en referencia al partido del martes contra la Real Sociedad, en un partido para el que anunció que "no" hará rotaciones salvo las obligadas "por las bajas".

«Mañana es un partido exigente porque jugamos contra un buen equipo y tenemos algunas bajas por algunas lesiones, sanciones… va a ser un partido difícil. Además, es un horario que no tiene sentido, pero es lo que tenemos que hacer. Vamos a San Sebastián con todas las ganas del mundo de hacer un buen partido», dijo.

Finalmente, ‘Carletto’ que se refirió a las declaraciones virales del griego Giannis Antetokounmpo, jugador de Milwaukee Bucks de la NBA, tras caer en primera ronda de las eliminatorias por el título.

«Lo que dijo Antetokounmpo ha sido espectacular. No tengo nada que añadir. Lo pienso al 100%. En el deporte, ni en la vida, no se puede hablar de fracaso. Cuando estás con tu conciencia tranquila de hacerlo mejor nunca será un fracaso. Intentar hacer las cosas significa que puede salir bien o no. Yo tengo un vajilla muy grande, pero si tengo que meter los títulos que he perdido no sería una vajilla, sería una casa. Fueron unas palabras espectaculares», valoró.