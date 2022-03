EFE

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, felicitó a sus jugadores por el nivel mostrado en la remontada ante la Real Sociedad y agradeció el apoyo de la afición madridista, convencido de que tras la goleada (4-1) "cree más" en sus opciones de eliminar al PSG en la Liga de Campeones.

"Hemos jugado muy bien desde el principio, el plan era presionar arriba debilitando al rival, que no ha podido salir. El desgaste físico ha sido muy grande, lo hemos hecho muy bien. Creo que jugando así tenemos más opciones de hacerlo bien el miércoles", defendió en rueda de prensa.



"Todo el madridismo después de este parido cree más en lo que podamos hacer el miércoles. Va a ser indispensable la ayuda de la afición. Hoy era un partido importante porque teníamos la oportunidad de ganar ventaja en LaLiga. El equipo lo ha entendido muy bien y nos da mucha ilusión para el PSG. Esta es la intensidad que tenemos que tener y que gusta a la afición. Es el tipo de partido en el que la afición te ayuda a sacar lo mejor y se puede repetir", añadió.

No desveló Ancelotti la idea que tiene para el encuentro de la Liga de Campeones, condicionado en el centro del campo por la ausencia de Casemiro por sanción y pendiente de la posible recuperación de Toni Kroos. Elogió la figura de Eduardo Camavinga que marcó a la Real Sociedad y firmó un gran partido.





"Camavinga es una opción. Hay que ver la condición de Kroos y Valverde los próximos días. El plan no va a cambiar nada, va a ser el mismo a pesar de los jugadores que van a jugar. Es un jugador que tiene calidad. He hablado con él esta semana de su importancia en la plantilla, de la juventud, el entusiasmo y la calidad que tiene. Al lado de Casemiro se encuentra mejor, pero puede hacer las dos cosas sin problema porque tiene fútbol de calidad y energía. Ha marcado un gran gol", valoró.



"No hay un jugador que pueda sustituir a Casemiro porque nadie tiene su calidad en esa posición. Meteremos a otro jugador con características diferentes. Kroos da salida de balón muy buena y es una combinación de cosas. A pesar de esto vamos a competir bien", sentenció.